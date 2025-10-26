نماینده مردم هشترود با بیان اینکه لایروبی و احیای قنات‌ها در روستا‌ها، امید را به مردم روستا برمی‌گرداند افزود: دهیاران وشورا‌های روستا با احیای قنات‌ها می‌توانند به پایداری وتوسعه کشاورزی کمک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - شهسواری نماینده مردم هشترود  از تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان خبرداد و گفت: تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی با ۱۵ لیتر در ثانیه فقط برای شهر نظرکهریزی است و این مقدار با توجه به افزایش جمعیت شهر نظرکهریزی باید به ۵۵ لیتر در ثانیه افزایش یابد.
وی افزود: مجتمع‌های آبرسانی سهند ۱ و ۲ با ۲۰ میلیارد تومان تا ۲ سال آینده تجهیز خواهند شد که با تجهیز آن روستا‌های این بخش نیز از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
وی از مسئولین شهرستان خواست شهروندان هشترودی مهاجرت کننده به سایر شهر‌ها را با دادن امتیازات ساخت و ساز تشویق و ترغیب کنند که دوباره به محل زندگی خود کوچ کنند

برچسب ها: تصفیه آب ، مجتمع آب‌رسانی
خبرهای مرتبط
کلانتری مطرح کرد؛
30 تا 35 درصد فاضلاب تهران تصفیه می‌شود
آب شرب ۳۱ هزار نفر در خانمیرزا تأمین می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک صوفیان
تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی
نیروی انتظامی تکیه‌گاه امنیت، اقتصاد و آرامش مردم است
درخشش دانش‌آموزان آذربایجان شرقی در المپیادهای علمی
توزیع ۱۰۰۰ دستگاه لوازم خانگی در آذربایجان شرقی
بهره برداری از مدرسه سه کلاسه روستای آقابابا سنگ ورزقان
برخی از دبیران، فعالیت‌های ستاد را حاشیه‌ای می‌دانند
احیای قنات‌ها برای اقتصاد روستا‌ها اهمیت دارد
دسترس‌پذیری ادارات برای معلولان اولویت ماست
آخرین اخبار
احیای قنات‌ها برای اقتصاد روستا‌ها اهمیت دارد
دسترس‌پذیری ادارات برای معلولان اولویت ماست
بهره برداری از مدرسه سه کلاسه روستای آقابابا سنگ ورزقان
برخی از دبیران، فعالیت‌های ستاد را حاشیه‌ای می‌دانند
تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی
توزیع ۱۰۰۰ دستگاه لوازم خانگی در آذربایجان شرقی
نیروی انتظامی تکیه‌گاه امنیت، اقتصاد و آرامش مردم است
درخشش دانش‌آموزان آذربایجان شرقی در المپیادهای علمی
افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک صوفیان