باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - شهسواری نماینده مردم هشترود از تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان خبرداد و گفت: تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی با ۱۵ لیتر در ثانیه فقط برای شهر نظرکهریزی است و این مقدار با توجه به افزایش جمعیت شهر نظرکهریزی باید به ۵۵ لیتر در ثانیه افزایش یابد.

وی افزود: مجتمع‌های آبرسانی سهند ۱ و ۲ با ۲۰ میلیارد تومان تا ۲ سال آینده تجهیز خواهند شد که با تجهیز آن روستا‌های این بخش نیز از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

وی از مسئولین شهرستان خواست شهروندان هشترودی مهاجرت کننده به سایر شهر‌ها را با دادن امتیازات ساخت و ساز تشویق و ترغیب کنند که دوباره به محل زندگی خود کوچ کنند