باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک کودک فلسطینی پس از بازی با مواد منفجرهای که فکر میکرد اسباببازی است، دستش را از دست داد و حال خواهر او نیز وخیم است.
لطیفه الشراباسی، مادر یحیی هفت ساله و خواهرش نبیله، میگوید که این دو کودک در بیرون از خانه مشغول بازی بودند که چیزی شبیه اسباببازی پیدا کردند.
او گفت: «آنها یک اسباببازی معمولی کودکانه پیدا کردند. فقط یک اسباببازی معمولی. دختر آن را در دست داشت. سپس پسر آن را گرفت و با سکهای شروع به ضربه زدن به آن کرد. ناگهان صدای انفجار را شنیدیم. در دستانشان منفجر شد.»
دست راست یحیی قطع شد. نبیله همچنان در بخش مراقبتهای ویژه است.
دکتر هریت، پزشک اورژانس در بیمارستان الشفا در شهر غزه گفت: «ما شاهد آسیب دیدن کودکان توسط وسایلی هستیم که بیخطر به نظر میرسند. اسباببازی، قوطی یا آوار، اما در واقع بمبهای منفجر نشده هستند.» این پزشک گفت: «این یک فاجعه است و انتظار داریم که ادامه داشته باشد».
محمود باسل، سخنگوی دفاع مدنی غزه میگوید حدود ۷۰ هزار تن مواد منفجره همچنان در سراسر غزه پراکنده است و جان خانوادههای فلسطینی را که به خانههایشان بازمیگردند، تهدید میکند.
لوک دیوید ایروینگ، رئیس سرویس مینزدایی سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، گفت که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۳۲۸ نفر بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده در غزه جان خود را از دست داده یا زخمی شدهاند.
منبع: الجزیره