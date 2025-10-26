باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت‌های ۴ وزن پایانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، ۳ نماینده ایران برابر رقبای خود شکست خوردند و تنها ابوالفضل رحمانی در وزن ۸۶ کیلوگرم راهی دیدار نیمه نهایی شد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، رضا مومنی در دور اول با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب مصاف لویک میکائیلیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد و مقابل حریف اوکراینی، مومنی حذف شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم یاسین رضایی در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر ۲ دنیس نعیم از بلغارستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب بشیر ماگومدوف از روسیه شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند برای کسب مدال برنز به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم ابوالفضل رحمانی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند کشتی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. رحمانی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم ابوالفضل بابالو در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد، اما در این مرحله برابر آرش یوشیدا کشتی گیر دورگه ایرانی ژاپنی با نتیجه سنگین ۱۳ بر ۲ شکست خورد. بابالو برای اینکه بتواند در گروه بازنده‌ها برای رسیدن به مدال برنز تلاش کند باید منتظر صعود رقیبش به دیدار نهایی باشد.