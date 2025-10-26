در آخرین روز از رقابت‌های آسیایی راگبی که در شهر مسقط عمان در حال برگزاری است، تیم بانوان ایران برای نخستین بار به مدال نقره آسیا دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های راگبی آسیا در شهر مسقط عمان برگزار شد و تیم ملی زنان ایران با کسب چهار پیروزی متوالی برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال صعود کرد.

تیم ملی راگبی زنان ایران امروز یکشنبه موفق شد لبنان را با نتیجه ۳۴ بر صفر و اردن را با نتیجه ۳۹ بر صفر شکست دهد تا با توجه به دو پیروزی روز گذشته برابر کره جنوبی و ازبکستان، به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

تیم ملی راگبی بانوان کشورمان امروز در مرحله فینال به مصاف تیم ازبکستان رفت و با نتیجه ۱۷ بر ۷ نتیجه را واگذار کرد و برای نخستین بار در تاریخ راگبی ایران به مدال نقره آسیا دست یافت.

گلکسی البرز قهرمان لیگ بانوان راگبی ایران شد
معرفی تیم‌های برتر مسابقات راگبی آزاد بانوان کشور
درخشش تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
عکس خبر به سبک دهه شصتیا هست
هر کی روش یه سمتیه و فقط یه نفر خیره به دوربین
چه دورانی بود یادش بخیر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
زنده باد. دستشون درد نکنه. مبارکشان و مبارک ایران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
الهی شکر..
دمتون گرم دختران عزیز ایران اسلامی ?
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خدایا اینا دارن کجا می رن!!!
۱
۰
پاسخ دادن
