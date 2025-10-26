رییس اورژانس استان تهران گفت: آمار‌های هفته گذشته اورژانس نشان می‌دهد که از همه تماس‌های شهروندان به اورژانس حدود ۱۷۹۶ مورد مزاحم معادل ۳.۲ درصد کل تماس‌ها با این مرکز مزاحم تلفنی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی روز یکشنبه درباره جزییات تماس‌های تلفنی شهروندان به اورژانس استان اظهار کرد: طبق آمار‌ها ۵۶ هزار و ۵۴۱ مورد تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شده است که در این مدت ۲۵ هزار و ۸۹۴ ماموریت در هفته گذشته به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در مجموع در هفته گذشته یعنی ۲۶ مهر تا دوم آبان‌ماه در مجموع ۲۵ هزار و ۸۹۴ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این ماموریت‌ها ۶۴۱۳ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱ هزار و ۴۰۹ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

توکلی اضافه کرد: از مجموع ماموریت‌های ثبت شده در هفته گذشته، ۴۹۸۲ مورد حوادث ترافیکی یعنی ۱۹.۲ درصد از کل ماموریت‌ها) و ۲۰ هزار و ۹۱۲ مورد یعنی ۸۰.۸ درصد از کل ماموریت‌ها مورد حوادث غیرترافیکی بوده است.

رییس اورژانس استان تهران گفت: همچنین در این مدت، اورژانس هوایی سه سورتی پرواز داشته است که در پی آن سه مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتند.

برچسب ها: اورژانس تهران ، مزاحمت تلفنی
