باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی روز یکشنبه درباره جزییات تماس‌های تلفنی شهروندان به اورژانس استان اظهار کرد: طبق آمار‌ها ۵۶ هزار و ۵۴۱ مورد تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شده است که در این مدت ۲۵ هزار و ۸۹۴ ماموریت در هفته گذشته به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در مجموع در هفته گذشته یعنی ۲۶ مهر تا دوم آبان‌ماه در مجموع ۲۵ هزار و ۸۹۴ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این ماموریت‌ها ۶۴۱۳ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱ هزار و ۴۰۹ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

توکلی اضافه کرد: از مجموع ماموریت‌های ثبت شده در هفته گذشته، ۴۹۸۲ مورد حوادث ترافیکی یعنی ۱۹.۲ درصد از کل ماموریت‌ها) و ۲۰ هزار و ۹۱۲ مورد یعنی ۸۰.۸ درصد از کل ماموریت‌ها مورد حوادث غیرترافیکی بوده است.

رییس اورژانس استان تهران گفت: همچنین در این مدت، اورژانس هوایی سه سورتی پرواز داشته است که در پی آن سه مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتند.