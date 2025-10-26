باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، امروز در نشست خبری با اشاره به برنامههای توسعهای بخش معدن اظهار کرد: هدف اصلی ما در سال جاری، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی است. این هدف، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تحولات منطقهای، نیازمند برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیتهای داخلی و گسترش همکاریهای منطقهای است.
وی افزود: کشورهای منطقه بازارهای هدف اصلی ما هستند و باید مسیر ورود کالاها و محصولات تولیدی کشور را بر اساس نیاز بازار، سلیقه مصرفکننده و فناوریهای روز تنظیم کنیم. تمرکز ما بر فرآوری کامل مواد معدنی در داخل کشور و افزایش ارزش افزوده تولیدات است تا از خامفروشی جلوگیری شود.
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر نقش بخش معدن در توسعه اقتصادی گفت: این حوزه تأمینکننده اصلی مواد اولیه صنایع داخلی و صادراتی است و به همین دلیل باید در اولویت سرمایهگذاریهای ملی و خارجی قرار گیرد.
بهرامن با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در بخش معدن افزود: برآوردهای ما نشان میدهد حداقل ۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز است تا بتوان زیرساختهای انرژی، ماشینآلات و توسعه معادن را پیش برد. این رقم باید از مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب شود، نه از صندوقهای دولتی.
وی تصریح کرد که در این برآورد، هزینههای مربوط به انرژی و زیرساخت نیز لحاظ شده و ادامه داد: ما برای هر بخش الزاماتی تعریف کردهایم که بدون تحقق آنها، دسترسی به منابع ممکن نیست. این الزامات مبتنی بر روابط سیاسی پایدار، شفافیت اقتصادی و بهرهگیری از سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.
بهرامن در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی سرمایهگذاری گفت: تا امروز، اطلاعات دقیقی از ورود بخشی از این مبلغ در دست نیست. اما تأکید ما این است که سرمایهگذاری باید مستقیماً از سوی شرکتها و مجامع خارجی انجام شود؛ مسیرهای غیرشفاف یا غیرمستقیم نتیجهبخش نخواهند بود.
او حوزه معدن را «استثنا» در اقتصاد کشور دانست و گفت: در افق ۲۰۲۵، بخش معدن ایران میتواند یکی از جذابترین فرصتهای سرمایهگذاری منطقه باشد، مشروط بر آنکه الزامات و بسترهای لازم برای ورود سرمایهگذاران فراهم شود.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نقش سازمان زمینشناسی کشور تأکید کرد: این سازمان باید بر اساس برنامهریزیهای زیرساختی حرکت کند تا بتوانیم دورنمای ۲۵ ساله توسعه معدنی کشور را ترسیم کنیم. هر تصمیمی باید در چارچوب چشمانداز ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ اتخاذ شود.
وی همچنین درباره واردات ماشینآلات معدنی اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر محدودیتهای دولت کاهش یافته، اما چالش اصلی همچنان تأمین ارز و صدور مجوزها است. طبق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آییننامه قانون معادن، امکان واردات ماشینآلات تا عمر ۱۰ سال فراهم شده است، اما توسعه تنها با ورود ماشینآلات محقق نمیشود و نیازمند برنامهریزی کلان و هماهنگی با طرح جامع هر معدن است.
رئیس خانه معدن ایران بر ضرورت تقویت روابط بینالمللی و جذب شرکتهای سرمایهگذاری خارجی تأکید کرد و گفت: بخش معدن ایران قادر است در زنجیره تأمین جهانی عناصر نادر و کمیاب جایگاه مهمی کسب کند، به شرط آنکه سیاستگذاری اقتصادی کشور با الزامات جذب سرمایه هماهنگ شود. با اتکا به توان داخلی و همکاری بینالمللی، میتوانیم آیندهای پایدار و رقابتی برای اقتصاد معدنی ایران رقم بزنیم.
بهرامن به ظرفیت نمایشگاه «کانماین» اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت فضا، تلاش کردیم ضمن حفظ حضور شرکتهای بزرگ، زمینه مشارکت واحدهای کوچک و متوسط را نیز فراهم کنیم. همچنین، نشستهای تخصصی متعددی با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان داخلی و نمایندگان شرکتهای خارجی برگزار خواهد شد که در آنها درباره انقلاب معدنی، فناوریهای نوین و آینده همکاریهای بینالمللی بحث و تبادل نظر صورت میگیرد.
وی افزود: در نمایشگاه امسال از فناوریهای نو، از جمله هوش مصنوعی، برای مدیریت رویداد و ارزیابی خروجیها استفاده خواهیم کرد تا این نمایشگاه به محلی برای تصمیمسازی و توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن تبدیل شود.
در ادامه این نشست صالح سپاسدار، مجری برگزاری نمایشگاه، اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این رویداد معرفی توانمندی ها و دستاوردهای حوزه معدن به جامعه است و امیدواریم با حضور رسانه ها، ظرفیت های این بخش به خوبی انعکاس یابد.
وی در ادامه افزود: ایران کانماین ۲۰۲۵ نه تنها محلی برای عرضه محصولات است، بلکه فرصتی برای آشنایی با استانداردها و فناوری های روز جهانی محسوب می شود.
سپاسدار همچنین با اشاره به اهمیت حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بیان کرد: سال جاری تمرکز ویژه ای بر شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و ایده های نو داریم. مسابقه ماین کرافت فرصت معرفی ایده ها به سرمایه گذاران را فراهم می کند و به بهترین ها جوایزی اهدا خواهد شد.
وی اضافه کرد: شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با ثبت نام در مسابقه ماین کاپ می توانند ایده های خود را معرفی کرده و فرصت تعامل مستقیم با سرمایه گذاران و شتاب دهنده ها را داشته باشند.
صالح سپاسدار تأکید کرد: شرکت های داخلی با حضور در این نمایشگاه می توانند توانمندی های خود را به نمایش بگذارند و از تجربیات سایر کشورها بهره مند شوند. همچنین توسعه بازار تجهیزات معدنی و افزایش تقاضا برای محصولات باکیفیت داخلی، بخشی از اهداف اقتصادی برگزاری این رویداد است.
وی ادامه داد: امیدواریم با استمرار این رویدادها، همکاری های بین المللی در حوزه معدن گسترش یابد و جایگاه ایران در عرصه جهانی ارتقا پیدا کند.
سپاسدار در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه بستری برای ارتباط نزدیک تر میان تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و نهادهای حمایتی است که می تواند مسیر رشد صنعت معدن کشور را تسریع کند.
وی اظهار کرد: کشورهای اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کره جنوبی به صورت مستقیم در نمایشگاه حضور دارند و تعدادی دیگر از کشورهای خارجی از طریق نمایندگی شرکت های داخلی مشارکت می کنند.