باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال رئالمادرید و بارسلونا در هفته دهم لالیگا اسپانیا و از ساعت ۱۸:۴۵ در سانتیاگو برنابئو به مصاف هم میروند. دیداری که نمایی از زیباییهای فوتبال و نمایشی از جذابیتهای مستطیل سبز است.
ژابی آلونسو در این دیدار خانگی کورتوا را در چارچوب دروازه قرار داده و میلیتائو، هویسن، کارراس، والورده، شوامنی، آردا گولر، کاماوینگا، بلینگهام، وینیسیوس و امباپه را به زمین میفرستد.
در آن سوی میدان نیز هانسی فلیک ماموریت حفاظت از دروازه آبیواناریها را به شرنی واگذار کرده و ژوئل کونده، اریک گارسیا، کوبارسی، بالده، دی یونگ، پدری، فیرمین لوپز، لامین یامال، فران تورس و راشفورد را به زمین خواهد فرستاد.