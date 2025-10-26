شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در خودروی اطلس G ویژه مادران در شهر الوند استان قزوین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه دولت به منظور تشویق جوانان و گرم شدن کانون گرم خانواده طرحی را برای مادران با عنوان جوانی جمعیت در نظر گرفت. با استفاده از این طرح مادرانی که دارای دو فرزند یا بیشتر هستند؛ می‌توانند از تسهیلاتی مانند خودرو بهره‌مند شوند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما بیش از یک سال است که تحویل خودروی  اطلس G از سوی شرکت سایپا به تاخیر افتاده و متقاضیان را چشم انتظار گذاشته است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ساکن شهر الوند استان قزوین هستیم. ما یک سال و ۸ ماهه اطلس جی طرح مادران سایپا ثبت نام کردیم؛ اما خبری از تحویل خودرو نیست. لطفا پیگیری کنید.

 

برچسب ها: جوانی جمعیت ، سوژه خبری ، طرح مادران
