مدیر‌کل دفتر مدیریت انرژی و امور مشترکان توانیر از افزایش نرخ تحویل برق در بخش مشترکین خانگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یاقوتی، مدیر امور مشترکان توانیر، از آخرین تعرفه‌های برق خانگی که در خرداد ماه ابلاغ شده است، خبر داد و گفت: تنها تغییر مهم در این تعرفه‌ها مربوط به نرخ تأمین برق برای مشترکین خانگی است که از ۷۵۰ تومان به ۹۵۳ تومان افزایش یافته است.

او همچنین افزود: الگو‌های مصرف و پله‌های تعرفه همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییر نکرده‌اند. این بدان معناست که پله‌ها تا یک و نیم برابر و دو و نیم برابر به همان شکل قبلی باقی مانده‌اند.

مدیر امور مشترکان توانیر تأکید کرد که این تغییرات به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای صنعت برق کشور انجام شده است و مشترکان می‌توانند با رعایت الگوی مصرف، از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.

برچسب ها: قیمت برق ، قبض برق
خبرهای مرتبط
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
مبلغ قبض مشترکان خوش مصرف برق کمتر از ۶۵ هزار تومان است
جزئیات افزایش تعرفه‌های برق اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
خالی فروشی پدیده جدید در صنعت خودروی کشور
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
آخرین اخبار
ورود ناوگان اتوبوسی جدید به کشور تا پایان سال
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور تا پایان هفته
افزایش نرخ تحویل برق در بخش مشترکان خانگی
جلوگیری از خام‌فروشی در حوزه معادن در اولویت قرار می‌گیرد
۴۸ کیلوگرم شمش طلا در اولین حراج آبان ماه مرکز مبادله معامله شد
همکاری مشترک ایران و ژاپن در حوزه تأمین قطعات خودرو کلید خورد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۴ آبان ماه
سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد یورویی در حوزه معدن کشور ضروری است
آغاز عملیات تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان
اختصاص ۵ درصد از درآمد‌های حاصل از مولدسازی به پروژه‌های مسکن حمایتی
تحویل ۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
رشد ۵۰ درصدی صادرات طلای سرخ ایرانی در گرو رفع موانع
خالی فروشی پدیده جدید در صنعت خودروی کشور
معاون بانک مرکزی: اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه دارد
آغاز عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده+ فیلم
سبز پوشی شاخص کل بورس
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
تأمین ۸۳ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی از گاز
تحویل اراضی نهضت ملی مسکن با زیرساخت‌های کامل به متقاضیان+ فیلم
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
بار کشور چین از طریق پاکستان و ایران منتقل می‌شود/ انعقاد قرارداد راه آهن رشت _ کاسپین تا یک ماه آینده در مسکو+ فیلم
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد
ورودی سد‌های کشور ۴۱ درصد کاهش یافت+ جدول
آغاز عملیات قطعه اصلی کریدور شمال جنوب با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت+ فیلم
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
تعیین تکلیف قیمت ۳۱ قلم‌محصول مشمول قیمت گذاری به کجا رسید؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود