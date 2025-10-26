باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - یاقوتی، مدیر امور مشترکان توانیر، از آخرین تعرفههای برق خانگی که در خرداد ماه ابلاغ شده است، خبر داد و گفت: تنها تغییر مهم در این تعرفهها مربوط به نرخ تأمین برق برای مشترکین خانگی است که از ۷۵۰ تومان به ۹۵۳ تومان افزایش یافته است.
او همچنین افزود: الگوهای مصرف و پلههای تعرفه همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییر نکردهاند. این بدان معناست که پلهها تا یک و نیم برابر و دو و نیم برابر به همان شکل قبلی باقی ماندهاند.
مدیر امور مشترکان توانیر تأکید کرد که این تغییرات به منظور بهینهسازی مصرف انرژی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای صنعت برق کشور انجام شده است و مشترکان میتوانند با رعایت الگوی مصرف، از هزینههای اضافی جلوگیری کنند.