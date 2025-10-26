با پیگیری دستگاه قضایی هرمزگان، یک بانوی جوان در شهرستان بستک که از بدو تولد شناسنامه نداشت، پس از ۲۷ سال انتظار هویت رسمی خود را دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سیامک ابراهیمی رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: در جریان دیدار مردمی مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری استان در شهریورماه امسال، این شهروند با طرح مشکل نداشتن شناسنامه از دستگاه قضایی درخواست کمک کرد.

وی افزود: با دستور فوری رئیس‌کل دادگستری، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد فرد یادشده ایرانی است اما به دلیل فوت والدین در زمان تولد و عدم پیگیری بستگان، تاکنون برای او شناسنامه صادر نشده بود.

ابراهیمی ادامه داد: پس از طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان بستک و هماهنگی با اداره ثبت‌احوال، شناسنامه این فرد صادر و امروز به وی تحویل داده شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق شهروندان و احقاق هویت قانونی افراد، با جدیت موارد مشابه را پیگیری خواهد کرد.

منبع:دادگستری هرمزگان