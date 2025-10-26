ورود ناوگان اتوبوسی جدید به کشور تا پایان سال

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: از ابتدای امسال، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نوسازی ناوگان اتوبوسی منعقد شده است که بر اساس آن، پیش‌بینی می‌شود روند ورود اتوبوس‌های جدید به شبکه حمل‌ونقل کشور از اواخر سال آغاز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی،  از برنامه‌ریزی دقیق برای تقویت سامانه‌های هوشمند، اجرای برنامه‌های گسترده در حوزه پدافند غیرعامل، تقویت زیرساخت‌های سامانه‌ای و سایبری، و نوسازی ناوگان اتوبوسی کشور خبر داد.

وی با تأکید بر تکالیف متعدد تعیین‌شده در قالب برنامه هفتم پیشرفت، افزود: با وجود چالش‌هایی که از ابتدای سال وجود داشت، سازمان با عبور از بحران و در شرایط جنگی کشور  به‌ویژه در حوزه حمل کالاهای اساسی  عملکردی قابل قبول و مؤثر از خود برجای گذاشت.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنین به اقدامات شش ماهه نخست سال در زمینه امنیت داده‌ها اشاره کرد و ادامه داد: آمادگی زیرساخت‌ها و مقاوم‌سازی انجام شده که حاکی از پیشرفت مناسب و آمادگی بالای نیروهای سازمان در این حوزه است.

اکبری در بخش دیگری از سخنانش به نقش کلیدی سازمان در جابجایی حجاج در ایام جنگ ۱۲ روزه از پایانه‌های مرزی اشاره کرد و بیان داشت: با وجود شرایط دشوار، سازمان موفق شد حدود ۷۰ هزار نفر از حجاج را از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به شهرهایشان منتقل کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال با وجود افزایش حدود سه تا چهار درصدی در تعداد زائران، جابه‌جایی زمینی زائران اربعین حسینی با کیفیت بالاتری نسبت به سال‌های گذشته انجام شد و میزان معطلی مسافران برای سوار شدن به اتوبوس به‌طور محسوسی کاهش یافت.

 

