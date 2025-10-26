تیم صلیب سرخ و مصر برای جستجوی اسرای اسرائیلی کشته شده در غزه که در آن سوی خط زرد هستند، وارد عمل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سخنگوی کابینه رژیم اسرائیل اعلام کرد که به تیم‌های صلیب سرخ و مصر اجازه داده شده است تا اجساد اسرای اسرائیلی کشته شده را فراتر از «خط زرد» قرار دارد، جست‌و‌جو کنند.

رژیم اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بازیابی ۱۳ اسیر کشته شده باقی مانده در غزه، یک تیم مصری با چندین وسیله نقلیه مهندسی برای کمک به یافتن اجساد آنها وارد نوار غزه شده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که اطلاعات در مورد محل اسرای کشته شده به تیم مصری داده شده است تا جستجوی آنها را هدایت کند.

خط زرد یک مرز موقتی است که غزه را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می‌کند و نظامیان اسرائیلی به آن عقب‌نشینی کرده‌اند. آن سوی خط مرز فعلا در کنترل رژیم اسرائیل است و افرادی که به آن نزدیک شوند، هدف گلوله قرار می‌گیرند.

اسرای کشته شده اسرائیلی یکی از چالش‌های اصلی در توافق آتش‌بس فعلی هستند. این اسرا طی دو سال جنگ با حملات رژیم اسرائیل در سراسر غزه کشته شده و اجساد آنها زیر آوار دفن شده است. کارشناسان می‌گویند پیدا کردن این اجساد نیاز به تجهیزات پیشرفته‌تری دارد که در حال حاضر به دلیل ادامه محاصره غزه، در این باریکه وجود ندارد.

منبع: رویترز