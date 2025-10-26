با تلاش متخصصان موسسه ایستاب از هلدینگ تخصصی نیرو، رکورد ۲۳۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی سازه‌ای در مخازن پالایشگاه مهر خلیج فارس به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در جریان عملیات ساخت مخازن بتنی پالایشگاه مهر خلیج فارس، موسسه ایستاب از هلدینگ تخصصی نیرو موفق شد با ثبت ۲۳۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی در محدوده آفسایت، رکورد جدیدی را در عملیات سازه‌ای این پروژه ملی به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) ثبت کند.

این موسسه در ماه گذشته نیز با اجرای ۱۴۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی در همین پروژه، توان فنی و مدیریتی خود را به نمایش گذاشته بود.

این موفقیت ارزشمند، حاصل همدلی، تلاش جهادی و تخصص مهندسان و نیروهای قرارگاه در هلدینگ‌های نفت، گاز و پتروشیمی و نیرو است که با رویکردی علمی و برنامه‌ریزی‌شده، روند پیشرفت پروژه‌های ملی را شتاب بخشیده‌اند.

پالایشگاه مهر خلیج فارس یکی از پروژه‌های راهبردی صنعت نفت ایران است که با هدف تولید فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بالا، کاهش خام‌فروشی و تأمین نیاز داخلی در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حال احداث است.

این پالایشگاه با فرآورش میعانات گازی، محصولاتی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز مایع و نفتا تولید خواهد کرد و نقشی مؤثر در خودکفایی کشور در حوزه انرژی بر عهده خواهد داشت.

منبع:روابط‌عمومی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)

