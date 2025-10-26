مستند زندگی ورزشی جواد فروغی به زودی منتشر خواهد شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0628 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0648 \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062c\u0648\u0627\u062f \u0641\u0631\u0648\u063a\u06cc\u060c \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f6 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n