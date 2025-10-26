مستند زندگی ورزشی جواد فروغی به زودی منتشر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند جذاب قهرمان المپیک در قاب شبکه ورزش روایتی متفاوت و جذاب از مسیر زندگی جواد فروغی، دارنده مدال المپیک از شبکه ورزش سیما دوشنبه پنجم آبان ساعت ۱۶ منتشر خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تیر اندازی ، حواشی ورزش ، قهرمان جهان
خبرهای مرتبط
اردوی آماده‌سازی تیم ملی شطرنج دانش‌آموزی ایران اعزامی به ژیمنازیاد جهانی ۲۰۲۵ صربستان
از طلای شطرنج تا افتخارآفرینی دختر دهه‌هشتادی
تمام طلسم‌هایی که ایران در هانگژو شکست
تصاویر المپیک سال 2004
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
اسطوره استقلال درگذشت
باران جانی طلایی شد
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
روژان بهنامی دیگر طلایی موی تای ایران شد
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
آخرین اخبار
شکست منچسترسیتی و پیروزی آرسنال/ یکه تازی توپچی ها در صدر جدول+ فیلم
روایتی متفاوت و جذاب از مسیر زندگی جواد فروغی + پیش نمایش
تیم بانوان در تاریخ راگبی ایران برای نخستین بار به مدال نقره آسیا دست یافت
سپاهان ۲-۱ پیکان/ پیروزی شاگردان نویدکیا با درخشش حزباوی + فیلم
یاسین موسوی نقره‌ای شد
ترکیب رئال و بارسا برای حضور در ال‌کلاسیکو اعلام شد
شکست ۳ آزادکار ایران در ۴ وزن آخر امید‌های جهان/ باخت سنگین بابالو مقابل آرش یوشیدا
اسطوره استقلال درگذشت
کارشکنی در معاینه صابر کاظمی توسط پزشک ایرانی و انتقال به ایران
والیبالیست‌های جوان ایرانی به نیمه نهایی رسیدند
روژان بهنامی دیگر طلایی موی تای ایران شد
پینار لطفی زاده به مدال نقره رسید + فیلم
حاجیوند نایب قهرمان شد
پسران بسکتبالیست با اقتدار بنگلادش را شکست دادند
باران جانی طلایی شد
نصیری و برخورداری رقبای خود را شناختند
طا‌ها شریفی نیز به مدال برنز مشترک رسید
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
ترکیب استقلال و فجر سپاسی در هفته هشتم لیگ برتر
صعود تیم ملی والیبال دختران ایران به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی بحرین
پیروزی مقتدرانه پسران بسکتبال سه نفره مقابل قزاقستان با طعم صعود به یک چهارم نهایی + فیلم
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
شگفتی سازی حسن رنگرز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی + فیلم
پایان کار یزدانی با شکست برابر حریف ایتالیایی/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش
بنیامین فرجی گام نخست را محکم برداشت + عکس
سودا آقایی و امیرعباس ساغری به برنز مشترک موی تای رسیدند + عکس
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
المپیاکوس در اندیشه غافلگیری آاِک آتن/ طارمی در ترکیب اصلی؟