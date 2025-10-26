آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده امری مهم و ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا عزیزیان، روانشناس در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما از اهمیت آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده سخن گفت.

روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
