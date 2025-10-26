آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده امری مهم و ضروری است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0627\u0646\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u062c\u0646\u0633\u06cc\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0648 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a.\n