باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران، در حاشیه برگزاری جشنواره همام در جمع خبرنگاران گفت: موضوع این جشنواره قله‌ای از نمایش توانمندی مددجویان و هنرمندان دارای معلولیت است. بهزیستی در حوزه‌های مختلف از جمله تحصیل، اشتغال و ورزش فعالیت دارد، اما هنر را قله توانمندسازی می‌داند.

وی افزود: معلولانی که در عرصه هنر‌های تجسمی، موسیقی، نقاشی و تئاتر فعالیت می‌کنند، به بالاترین سطح توانمندسازی دست یافته‌اند. آثار آنان به‌قدری دقیق و زیباست که بدون ذکر نام هنرمند، تشخیص معلولیت خالق اثر ممکن نیست.

نصیری با اشاره به ماهیت مردم‌محور جشنواره گفت: این رویداد توسط تشکل‌های مردم‌نهاد و خود هنرمندان دارای معلولیت برگزار می‌شود و بهزیستی تنها نقش حمایتی دارد.

وی درباره حمایت‌های مالی بهزیستی توضیح داد: شورای اقتصاد با افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کرده است. این تسهیلات پس از ابلاغ به بانک‌ها اجرایی می‌شود و به هنرمندانی پرداخت خواهد شد که دارای مدرک فنی‌وحرفه‌ای هستند، شاغل نیستند و تاکنون وام مشابهی دریافت نکرده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران همچنین یادآور شد: در دوره‌های گذشته جشنواره، تعدادی از هنرمندان دارای معلولیت در آزمون استخدامی ویژه معلولان پذیرفته و جذب دستگاه‌های اجرایی شدند. امسال نیز با پرداخت این تسهیلات، مسیر اشتغال و خودکفایی آنان تقویت خواهد شد.