باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ از امروز -یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴- آغاز شد و روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری پایان می‌پذیرد.

متقاضیان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و تمام مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ صبح روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور