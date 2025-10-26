باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جدیدترین نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل، حمله هوایی این رژیم به جنوب لبنان منجر به شهادت یک غیرنظامی شد.

در بیانیه‌ای از سوی این وزارتخانه آمده که ارتش صهیونیستی به خودرویی در «ناقوره» در شهرستان «صور» حمله کرده و سبب شهادت یک غیر نظامی شد. به طور جداگانه، گفته شده یک نفر در انفجار بمب عمل نکرده در شهر «عیترون» در شهرستان «بنت جبیل» زخمی شده است.

ارتش رژیم اسرائیل تاکنون در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است.

رژیم اسرائیل علیرغم توافق آتش‌بس با لبنان که از نوامبر ۲۰۲۴ به اجرا درآمده، بار‌ها در این کشور حملات هوایی انجام داده است.

طبق مفاد آتش‌بس، قرار بود ارتش رژیم اسرائیل تا ژانویه ۲۰۲۵ (زمستان سال گذشته) از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند. اما این ارتش تنها بخشی از نیرو‌های خود را خارج کرده و همچنان به حضور نظامی خود در پنج پاسگاه مرزی ادامه می‌دهد.

منبع: آناتولی