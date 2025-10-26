باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب دیداری از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، سپاهان میزبان پیکان بود که با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.

نیمه نخست این مسابقه موقعیت‌های زیادی نداشت، اما در نیمه دوم بازی هیجان انگیز دنبال شد، ضربه سر امین حزباوی شروعی برای یک بازی جذاب بود و در ادامه علی نجفی بازیکن تعویضی پیکان با شلیک تماشایی بازی را به تساوی کشید. در دقیقه ۸۴ بار دیگر سپاهان با ارسال آلوز و ضربه سر چکشی حزباوی از حریف پیش افتاد و در دقایق پایانی هم فرصت داشتند تا اختلاف را بیشتر کنند، اما در نهایت بازی دو بر یک به سود تیم میزبان به پایان رسید.

پیروزی در بازی امروز باعث شد شاگردان محرم نویدکیا ۱۲ امتیازی شوند و به رتبه چهارم جدول صعود کنند. پیکان هم با شکست امشب چهارمین باخت پیاپی خود را تجربه کرد تا روز‌های تاریک این تیم همچنان ادامه داشته باشد.