باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - در تقویم ملی کشورمان روز میلاد با سعادت حضرت زینب س به پاس قدردانی از زحمات پرستاران ایثارگر به روز پرستار نامگذاری شده است.

پرستاران با مسائل مختلفی مانند کمبود دریافتی، فشار کاری بالا و حتی کمبود نیرو نسبت به تعداد تخت و بیمار روبه رو است و هرچند برنامه ریزی‌های خوبی در این خصوص شده، اما کافی نیست.

در این خصوص هومن شهسواری رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دچار کمبود نیروی پرستار هستیم که این موضوع در دنیا نیز صدق می‌کند. اکنون کمبود به دلیل ناتوانی در جذب پرستار یا تربیت نیروی پرستاری نیست.

به گفته وی از سال ۹۶ ظرفیت پذیرش پرستاری در آزمون سراسری بین ۲ تا ۳ برابر شده است و این افزایش ظرفیت بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و بودجه مناسب و امکانات انجام شده است.

هومن شهسواری تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره تلاش کرده تا کیفیت آموزش پرستاری کاهش پیدا نکند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بین تعداد فارغ التحصیلان پرستار و افرادی که جذب کار می‌شوند تناسبی وجود ندارد. کمبود پرستار تنها به دلیل مهاجرت به خارج از کشور نبوده بلکه مهاجرت از رشته پرستاری به سایر رشته‌ها یا شغلی دیگر به دلیل سختی کار و فشار کاری و وضعیت مالی است.

هومن شهسواری تصریح کرد: اکنون تعادلی بین بیمار و پرستار در کشور نداریم که علت آن میزان دریافتی کم همکاران در مقابل استرس و فشار کاری بالا است. برای‌ای نگهداشت نیروی پرستار باید درآمد مناسب متناسب با سختی کار و استرس ابن شغل به همکاران داده شود.

وی افزود: تا زمانی که نا ترازی‌ها وجود داشته با افزایش پذیرش ظرفیت پرستاری کمبود نیروی پرستاری برطرف نخواهد شد.

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس مجوز استخدامی جدید، از میان ۲۷۰۰۰ نفر حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر سهم گروه پرستاری و فوریت‌های پزشکی است. آزمون استخدامی قرار بود سال گذشته برگزار شود که به امسال موکول شد.

به گفته وی، اکنون به ازای هر تخت ۹۵ صدم پرستار وجود دارد در حالی که آمار نرمال آن، ۱/۸ پرستار است و در حال حاضر ۱۰۰ هزار پرستار در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های کشور کمبود داریم.

عبادی تاکید کرد: آخرین آزمون استخدامی در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است و دیگر هیچ آزمونی برگزار نشد و تنها در سال ۱۴۰۲ تبدیل وضعیت نیرو‌ها را داشتیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سال ۱۴۰۱ در حال اجرا است، گفت: امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ ضرایب ریالی و ارزش نسبی حدود ۴۶ درصد در کشور رشد داشته است.

عبادی با بیان اینکه تعرفه ترجیحی ویژه مناطق محروم در حال اجرا است، تصریح کرد: اکنون ضریب پرداختی تعرفه ترجیحی ۱/۵ تا ۲ در نظر گرفته شده است و این ضریب نسبت به منطقه مد نظر اضافه شده و مخصوص نیرو‌های پرستار مشغول در مناطق محروم است.

بیژن رنجبر رئیس انشگاه آزاد اسلامی گفت: حضور قشر فرهیخته پرستاری همانند جریان خون در کالبد جامعه و نشانه استمرار امید و زندگی است. پرستاران فرشتگان رحمت الهی‌اند.

وی ادامه داد: پرستاری جلو‌ه‌ای از پیوند علم، ایمان و انسانیت است. نظم شگفت‌انگیز در بدن انسان حاصل همکاری مولکول‌های پروتئین‌های تشکیل دهنده آن است. در سطح اجتماع نیز پرستاران همان نقش پروتئین‌ها در سلول را دارند که کاهنده رنج، حافظان تعادل و کاتالیزور زیست اخلاقی جامعه‌اند که بدون آنها حیات کند و پرهزینه خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: پرستار در مقام انسان مراقب مجری تعادل مقدس در جامعه است. او می‌کوشد تعادل را میان ضعف و بازگشت به زندگی و همچنین ناامیدی و امیدواری برقرار کند و آرامش را بین سلول‌های جامعه جاری سازد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه پرستاری را نه صرفا به چشم رشته‌ای تحصیلی بلکه به عنوان شاخه‌ای علمی می‌نگرد که زیست شناسی را با معرفت پیوند می‌دهد.

بیژن رنجبر تصریح کرد: پرستاران بقای نظام سلامت جامعه را تضمین می‌کنند. آنها تنها مراقب جسم بیمار نیستند بلکه مراقب امید و ایمان بیمارند. پرستاران در تمام فراز و فرود‌های زیست اجتماعی همچون کرونا، افسران خط مقدم مجاهدت هستند.

در این بین نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور گفت: کمبود شدید پرستار در کشور، به‌علت استخدام و نگهداشت ناکافی نیروها، به یکی از مشکلات اصلی نظام سلامت تبدیل شده است.

به گفته وی در حال حاضر تعداد پرستاران در بیمارستان‌ها حدود نصف استاندارد جهانی است. پرستاران، که عمدتاً بانوان هستند، مجبور به اضافه‌کار اجباری می‌شوند.

نجاتیان تصریح کرد: در حوزه معوقات و مطالبات نیز نگرانی‌هایی وجود دارد؛ هرچند دولت در حد توان خود برای پرداخت آنها تلاش کرده است.