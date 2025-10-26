باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در نشست هماهنگی برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها، رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، بر برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان و تبیین نقش دانش‌آموزان و دانشجویان در این روز تاریخی تاکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به اهمیت ویژه ۱۳ آبان در تقویم انقلاب اسلامی، گفت: رویکرد اصلی برنامه‌های ۱۳ آبان دانش‌آموزی و دانشجویی است، اما باید بخش دانش‌آموزی این رویداد ملی پررنگ‌تر از گذشته برگزار شود.

به گفته وی؛ این جلوه نیازمند یک سازوکار مشخص، منسجم و مدون است تا بتواند نقش تربیتی و فرهنگی خود را در نسل نوجوان کشور ایفا کند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه افزود: نیازمند برنامه‌های اثرگذارتر و خلاقانه‌تر هستیم تا پیام ۱۳ آبان به‌درستی به نسل جدید منتقل شود. در این مسیر، از تمامی ظرفیت‌های درون و برون آموزش و پرورش باید بهره گرفت و دستگاه‌های فرهنگی کشور نیز باید در این زمینه هم‌افزایی و همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به وجود تشکل‌های دانش‌آموزی فعال در سطح کشور، تصریح کرد: هرچند تشکل‌های متعددی در پایتخت و شهرستان‌های تهران فعالیت دارند، اما انتظار می‌رود این فعالیت‌ها به سراسر کشور گسترش یابد تا شاهد حضور پرشور دانش‌آموزان در تمامی استان‌ها باشیم. این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان باشد.

کاظمی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از آموزش و پرورش، گفت: برای دستیابی به این هدف، لازم است از امکانات نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی نیز استفاده شود. تسهیلات لازم باید فراهم گردد تا برنامه‌ها با نظم، شور و اثرگذاری بیشتری برگزار شوند.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان روزی است که متعلق به دانش‌آموزان این سرزمین است. در این روز، دانش‌آموزان انقلابی با شجاعت در برابر استکبار جهانی ایستادند و به نمادی از بصیرت، شجاعت و روحیه انقلابی نسل جوان تبدیل شدند. به همین دلیل، لازم است حوزه دانش‌آموزی در این مناسبت ملی برجسته‌تر از حوزه دانشجویی دیده شود.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا توسط آموزش و پرورش، گفت: در این راستا، برگزاری سرود‌های همگانی، پویش‌های دانش‌آموزی، جشنواره‌های فرهنگی و هنری و رویداد‌های خلاقانه در مدارس سراسر کشور پیش‌بینی شده است. هدف ما این است که برنامه‌های امسال ۱۳ آبان با اثرگذاری بیشتر و حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان برگزار شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، به‌ویژه نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای، امسال شاهد برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان به شکلی باشکوه‌تر، پرمحتواتر و اثرگذارتر باشیم؛ راهپیمایی‌ای که یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار و تجلی‌گر روح مقاومت، عزت و خودباوری در میان نوجوانان و جوانان این سرزمین است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش