منچسترسیتی در هفته نهم لیگ برتر انگلیس شکست خورد و آرسنال برنده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب هفته نهم لیگ برتر انگلیس، عصر امروز چهار دیدار برگزار شد که پیروزی آرسنال و شکست منچسترسیتی باعث شد تا شاگردان آرتتا با خیال راحت تری به صدر جدول بچسبند.

آرسنال، صدرنشین لیگ برتر، در ورزشگاه امارات میزبان کریستال پالاس بود که با یک گل پیروز شد. ۳۹ دقیقه از بازی گذشته بود که دکلان رایس یک ضربه ایستگاهی را به درون محوطه جریمه ارسال کرد که توپ با دخالت گابریل سرگردان داخل محوطه افتاد ولی ابرچی ازه در بهترین مکان بود تا با یک والی تماشایی توپ را به تور دروازه برساند. شادی گل او عادی بود و تصمیم گرفت چندان برابر تیم سابقش خوشحالی نکند. این اولین گل ازه در لیگ برتر برای آرسنال بود و در مجموع حالا دو گل به ثمر رسانده است.

آرسنال با این برد ۲۲ امتیازی شد و اختلاف چهار امتیازی اش را با تیم دوم یعنی بورنموث حفظ کرد.

بورنموثی که در بازی همزمان با دو گل ناتینگهام فارست را شکست داد تا ۱۸ امتیازی شود و بالاتر از منچسترسیتی به رتبه دوم برسد.

منچسترسیتی که در ویلا پارک با یک گل از استون ویلا شکست خورد. متی کش تک گل این مسابقه را برای تیم شهر بیرمنگام به ثمر رساند. سیتی که به نظر می‌رسید با توجه به ضعف لیورپول و چلسی در این فصل، جدی‌ترین رقیب آرسنال برای قهرمانی باشد، حالا ۶ امتیاز از این تیم عقب افتاده و با ۱۶ امتیاز هم امتیاز با منچستریونایتد شده و در رتبه چهارم است. استون ویلا هم ۱۵ امتیازی شد و هم امتیاز با لیورپول پشت سر این تیم در رتبه هشتم قرار گرفت.

در دیگر بازی همزمان هم برنلی سه بر دو میزبانش ولورهمپتون را شکست داد.