باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار پایانی از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران بین تیمهای سپاهان و پیکان برگزار شد تا پرونده برگزاری ۸ دیدار لیگبرتر فوتبال ایران در هفته هشتم نیز، بسته شود.
در ادامه رتبهبندی ۱۶ تیم لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته هشتم آمده است:
۱- استقلال تهران: ۱۳ امتیاز
۲- آلومینیوم اراک: ۱۳ امتیاز
۳- تراکتور: ۱۲ امتیاز (۷ بازی)
۴- سپاهان اصفهان: ۱۲ امتیاز
۵- ملوان بندر انزلی: ۱۲ امتیاز (۷ بازی)
۶- گل گهر سیرجان: ۱۲ امتیاز
۷- پرسپولیس تهران: ۱۱ امتیاز
۸- چادرملو اردکان: ۱۱ امتیاز
۹- خیبر خرم آباد: ۱۰ امتیاز
۱۰- فجرسپاسی شیراز: ۹ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)
۱۱- استقلال خوزستان: ۸ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)
۱۲- فولاد خوزستان: ۷ امتیاز
۱۳- پیکان تهران: ۷ امتیاز
۱۴- ذوب آهن اصفهان: ۶ امتیاز
۱۵- مس رفسنجان: ۶ امتیاز
۱۶- شمس آذر قزوین: ۵ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)