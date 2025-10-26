در پایان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال و آلومینیوم با یک بازی بیشتر نسبت به تراکتور در رتبه اول و دوم قرار گرفتند و پرسپولیس با برد مقابل ذوب‌آهن به رده هفتم صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار پایانی از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران بین تیم‌های سپاهان و پیکان برگزار شد تا پرونده برگزاری ۸ دیدار لیگ‌برتر فوتبال ایران در هفته هشتم نیز، بسته شود.

در ادامه رتبه‌بندی ۱۶ تیم لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته هشتم آمده است:

۱- استقلال تهران: ۱۳ امتیاز

۲- آلومینیوم اراک: ۱۳ امتیاز

۳- تراکتور: ۱۲ امتیاز (۷ بازی)

۴- سپاهان اصفهان: ۱۲ امتیاز

۵- ملوان بندر انزلی: ۱۲ امتیاز (۷ بازی)

۶- گل گهر سیرجان: ۱۲ امتیاز

۷- پرسپولیس تهران: ۱۱ امتیاز

۸- چادرملو اردکان: ۱۱ امتیاز

۹- خیبر خرم آباد: ۱۰ امتیاز

۱۰- فجرسپاسی شیراز: ۹ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)

۱۱- استقلال خوزستان: ۸ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)

۱۲- فولاد خوزستان: ۷ امتیاز

۱۳- پیکان تهران: ۷ امتیاز

۱۴- ذوب آهن اصفهان: ۶ امتیاز

۱۵- مس رفسنجان: ۶ امتیاز

۱۶- شمس آذر قزوین: ۵ امتیاز (۳ امتیاز کسر شده به دلیل نگرفتن مجوز ملی)

برچسب ها: لبگ برتر فوتبال ، جدول لیگ ، هفته هشتم لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
جشنواره گل سیرجانی‌ها و صدرنشینی خاتون در لیگ فوتبال بانوان
جلسه سرنوشت‌ساز مهاجم ترک‌تبار با مدیران پرسپولیس؛ دورسون نزدیک به در‌های خروج
جدول لیگ برتر/ صدرنشینی استقلال با ششمی پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
اسطوره استقلال درگذشت
باران جانی طلایی شد
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
روژان بهنامی دیگر طلایی موی تای ایران شد
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
آخرین اخبار
شکست منچسترسیتی و پیروزی آرسنال/ یکه تازی توپچی ها در صدر جدول+ فیلم
روایتی متفاوت و جذاب از مسیر زندگی جواد فروغی + پیش نمایش
تیم بانوان در تاریخ راگبی ایران برای نخستین بار به مدال نقره آسیا دست یافت
سپاهان ۲-۱ پیکان/ پیروزی شاگردان نویدکیا با درخشش حزباوی + فیلم
یاسین موسوی نقره‌ای شد
ترکیب رئال و بارسا برای حضور در ال‌کلاسیکو اعلام شد
شکست ۳ آزادکار ایران در ۴ وزن آخر امید‌های جهان/ باخت سنگین بابالو مقابل آرش یوشیدا
اسطوره استقلال درگذشت
کارشکنی در معاینه صابر کاظمی توسط پزشک ایرانی و انتقال به ایران
والیبالیست‌های جوان ایرانی به نیمه نهایی رسیدند
روژان بهنامی دیگر طلایی موی تای ایران شد
پینار لطفی زاده به مدال نقره رسید + فیلم
حاجیوند نایب قهرمان شد
پسران بسکتبالیست با اقتدار بنگلادش را شکست دادند
باران جانی طلایی شد
نصیری و برخورداری رقبای خود را شناختند
طا‌ها شریفی نیز به مدال برنز مشترک رسید
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
ترکیب استقلال و فجر سپاسی در هفته هشتم لیگ برتر
صعود تیم ملی والیبال دختران ایران به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی بحرین
پیروزی مقتدرانه پسران بسکتبال سه نفره مقابل قزاقستان با طعم صعود به یک چهارم نهایی + فیلم
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
شگفتی سازی حسن رنگرز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی + فیلم
پایان کار یزدانی با شکست برابر حریف ایتالیایی/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش
بنیامین فرجی گام نخست را محکم برداشت + عکس
سودا آقایی و امیرعباس ساغری به برنز مشترک موی تای رسیدند + عکس
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
المپیاکوس در اندیشه غافلگیری آاِک آتن/ طارمی در ترکیب اصلی؟