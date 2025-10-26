پزشکیان: نخستین جلسه استانی هیات دولت در خوزستان برگزار خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان عصر امروز یکشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۴ در جلسه هیات دولت با بیان اینکه مسائل استان خوزستان باید با نگاهی ویژه و راهبردی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تصمیمات دولت در این زمینه بر مبنای واقعیت‌های میدانی و نیاز‌های مردم شریف این استان اتخاذ خواهد شد.

در جلسه امروز، پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان، در راستای اهداف و ماموریت‌های تعریف شده، جهت حل مشکلات و چالش‌ها، رئیس‌جمهور ناظر به این گزارش با تأکید بر اهمیت ویژه خوزستان در برنامه‌های دولت وفاق ملی و همچنین معادلات توسعه‌ای کشور، اعلام کرد که اولین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، به‌منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل و چالش‌های این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.

در این نشست همچنین ضمن بررسی دستورکار‌های جاری و موضوع‌های طرح شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، تعدادی از اعضای دولت، گزارش‌هایی در خصوص تحولات داخلی و بین‌المللی مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود ارائه کردند.

در آغاز جلسه نیز عباس علی آبادی وزیر نیرو گزارشی از اجلاس کشور‌های اسلامی با محوریت موضوع آب که به‌تازگی در عربستان سعودی برگزار شده بود، ارائه کرد.

علی‌آبادی ضمن تشریح دستاورد‌های حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، به تبیین آخرین وضعیت منابع آبی کشور، به‌ویژه در شهر تهران پرداخت و از افتتاح و اتصال ۲۰۰ مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری در هفته جاری خبر داد.

در ادامه، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت گزارشی از بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (GECF) که در کشور قطر برگزار شده بود، به هیات وزیران ارائه کرد.

همچنین، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی گزارشی از اجلاس بین‌المللی حمل‌ونقل در پاکستان و همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در زمینه زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای ارائه داد.

در ادامه این جلسه محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گزارشی از روند واگذاری مسئولیت‌های بانک آینده به بانک ملی ایران ارائه کرد.