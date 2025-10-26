پزشکیان: نخستین جلسه استانی هیات دولت در خوزستان برگزار خواهد شد

رئیس جمهور پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان، اعلام کرد: نخستین جلسه استانی هیات دولت در این دوره، به‌منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل و چالش‌های این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان عصر امروز یکشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۴ در جلسه هیات دولت با بیان اینکه مسائل استان خوزستان باید با نگاهی ویژه و راهبردی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تصمیمات دولت در این زمینه بر مبنای واقعیت‌های میدانی و نیاز‌های مردم شریف این استان اتخاذ خواهد شد.

در جلسه امروز، پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان، در راستای اهداف و ماموریت‌های تعریف شده، جهت حل مشکلات و چالش‌ها، رئیس‌جمهور ناظر به این گزارش با تأکید بر اهمیت ویژه خوزستان در برنامه‌های دولت وفاق ملی و همچنین معادلات توسعه‌ای کشور، اعلام کرد که اولین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، به‌منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل و چالش‌های این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.

در این نشست همچنین ضمن بررسی دستورکار‌های جاری و موضوع‌های طرح شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، تعدادی از اعضای دولت، گزارش‌هایی در خصوص تحولات داخلی و بین‌المللی مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود ارائه کردند.

در آغاز جلسه نیز عباس علی آبادی وزیر نیرو گزارشی از اجلاس کشور‌های اسلامی با محوریت موضوع آب که به‌تازگی در عربستان سعودی برگزار شده بود، ارائه کرد.

علی‌آبادی ضمن تشریح دستاورد‌های حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، به تبیین آخرین وضعیت منابع آبی کشور، به‌ویژه در شهر تهران پرداخت و از افتتاح و اتصال ۲۰۰ مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری در هفته جاری خبر داد.

در ادامه، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت گزارشی از بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (GECF) که در کشور قطر برگزار شده بود، به هیات وزیران ارائه کرد.

همچنین، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی گزارشی از اجلاس بین‌المللی حمل‌ونقل در پاکستان و همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در زمینه زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای ارائه داد.

در ادامه این جلسه محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گزارشی از روند واگذاری مسئولیت‌های بانک آینده به بانک ملی ایران ارائه کرد.

برچسب ها: رئیس جمهور ، دولت چهاردهم
خبرهای مرتبط
پزشکیان: باید سلامت و امنیت حافظان جان مردم تامین شود/ رفتار‌های ما باید بر اساس عدالت باشد
حاجی میرزایی:
این مردم هستند که باید در مورد عملکرد دولت چهاردهم نمره بدهند
معاون رییس‌جمهور:
رویکرد دولت چهاردهم توجه به معیشت مردم و تمرکز بر مناطق محروم است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار جلالی: شهر‌های موشکی، قدرت ایران را به صهیونیست‌ها تحمیل کرد
هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نشد
تعیین اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی در مجلس
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر ۳ شهید دفاع مقدس
پزشکیان: نخستین جلسه استانی هیات دولت در خوزستان برگزار خواهد شد
استرداد لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از مجلس
طرح انسداد مرز‌ها صرفاً فیزیکی نیست
غریب‌آبادی: آب، مرز و مسائل حقوقی مهمترین محور‌های گفت‌و‌گو با مقامات افغانستان است
عارف: خالی کردن دل مردم هنر نیست
آخرین اخبار
عارف: خالی کردن دل مردم هنر نیست
پزشکیان: نخستین جلسه استانی هیات دولت در خوزستان برگزار خواهد شد
غریب‌آبادی: آب، مرز و مسائل حقوقی مهمترین محور‌های گفت‌و‌گو با مقامات افغانستان است
سردار جلالی: شهر‌های موشکی، قدرت ایران را به صهیونیست‌ها تحمیل کرد
طرح انسداد مرز‌ها صرفاً فیزیکی نیست
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر ۳ شهید دفاع مقدس
استرداد لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از مجلس
هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نشد
تعیین اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی در مجلس
مصوبه مجلس برای تشکیل سازمان هوش مصنوعی
قانون مصوب مجلس یازدهم امکان اصلاح یا انحلال بانک‌های ناتراز را فراهم کرد
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست