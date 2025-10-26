کارشناس هواشناسی گیلان از کاهش نسبی دمای هوای استان تا ظهر فردا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ یوسف میره جینی، کارشناس هواشناسی گیلان با اشاره به کاهش نسبی دما در استان گفت : از اواخر امشب تا ظهر فردا شاهد کاهش نسبی دما و وزش باد در برخی از نقاط استان خواهیم بود.‌

کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه هواشناسی گیلان ، وضعیت هشدار زرد با کاهش دما را اعلام کرد ، افزود: امروز منجیل با ۳۱ درجه بالای صفر گرمترین نقطه و دیلمان با ۱۱ درجه بالای صفرسردترین نقطه استان گزارش شده است.‌

وی با اشاره به اینکه شرایط کاهش جوی موقتی تا پایان هفته ادامه دارد، تصریح کرد: کاهش نسبی و بارش ها رگباری تا ظهر فردا ادامه دارد و بعد ظهر فردا شاهد افزایش دما و روز سه شنبه هوای صاف و آفتابی در استان شاهد خواهیم بود.

میرجینی خاطر نشان کرد : شرایط جوی دریا در این مدت برای فعالیت های دریایی نامناسب است.