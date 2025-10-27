مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس، طرح ملی ایران دیجیتال با مشارکت بیش از یک میلیون دانش‌آموز در کشور اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید علی حسینی، مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اهمیت روزافزون فناوری و نوآوری در تحولات جهانی، گفت: امروزه فناوری به هسته اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به‌طور چشمگیری در حال افزایش است. بر همین اساس، نظام آموزش و پرورش نیز باید از سنین پایین، زمینه آشنایی، فرهنگ‌سازی و تقویت سواد دیجیتال را در میان دانش‌آموزان فراهم کند.

او با اشاره به مسئولیت‌های آموزش و پرورش در این زمینه افزود : آموزش معلمان، خانواده‌ها، مدیران مدارس و سایر عوامل اجرایی در جهت ترویج فرهنگ فناوری و نوآوری از الزامات این مسیر است. در برنامه ملی درسی کشور نیز به‌صورت روشن و هدفمند، محتوای درسی، ساعات آموزشی و کتاب‌های مرتبط در این حوزه پیش‌بینی شده است.

حسینی تصریح کرد: از پایه ششم ابتدایی تا پایه دوازدهم، دروس ویژه‌ای در حوزه کار و فناوری، کارآفرینی و تولید برای دانش‌آموزان طراحی شده تا آنان با راهنمایی معلمان متخصص، مهارت‌های نوآورانه را بیاموزند و فرهنگ خلاقیت و فناوری در مدارس نهادینه شود.

مدیرکل آموزش متوسطه درباره چشم‌انداز آموزش فناوری و نوآوری در مدارس نیز بیان کرد : با توجه به پویایی و تحول مداوم فناوری‌های نو، از جمله هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی، به‌روزرسانی محتوای آموزشی و شیوه‌های تدریس در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد. پروژه‌های مشترکی با وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حال اجراست که از جمله آن می‌توان به طرح ملی ایران دیجیتال اشاره کرد؛ طرحی که بیش از یک میلیون دانش‌آموز در آن مشارکت دارند و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

وی افزود :در حوزه هوش مصنوعی نیز پنج پروژه کشوری در سطح متوسطه در حال اجرا است که با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی انجام می‌شود. این طرح‌ها می‌توانند مبنایی برای توسعه آموزش‌های فناورانه در نظام آموزشی کشور باشند.

حسینی مهم‌ترین چالش این مسیر را آموزش نیروی انسانی دانست و گفت: تربیت معلمان متناسب با پدیده‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش است. در کنار این موضوع، به‌روزرسانی کتاب‌های درسی نیز با رویکرد جدید در حال انجام است.

او در پایان از اجرای آزمایشی کتاب جدید کار و فناوری پایه نهم در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: رویکرد اصلی این کتاب، آموزش برنامه‌نویسی کاربردی و شیءگرا با محوریت هوش مصنوعی است. امید می‌رود در سال‌های آینده، تمام کتاب‌های کار و فناوری متناسب با فضای فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در جامعه تدوین و اجرا شود.

برچسب ها: علم و فناوری ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
۲ رتبه برتر المپیاد‌های هوش مصنوعی و زیست شناسی از آن دانش آموزان بیرجندی
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
رنجش برخی از کارکنان آموزش و پرورش از تاخیر در پرداخت حقوق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راز دنباله‌دار فراری: آیا توسط خورشید نابود شد یا زنده مانده است؟
قابلیت جدید اینستاگرام برای بازگشت به Reels‌های مشاهده شده
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند
حنا: سلاحی امیدوارکننده علیه یک بیماری جدی
خوراکی‌هایی که باروری مردان را تقویت می‌کنند
انقلاب صنعتی چهارم؛ ضرورتی استراتژیک برای حفظ جایگاه ایران در جهان آینده
مرور خواص روغن سیر بر استخوان و مفاصل + فیلم
ایران در صنعت داروسازی منطقه‌ای، جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد
مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد علمی امکان‌پذیر است
لزوم داشتن آگاهی‌های اولیه در برابر بروز تشنج برای اطرافیان + فیلم
آخرین اخبار
لزوم داشتن آگاهی‌های اولیه در برابر بروز تشنج برای اطرافیان + فیلم
انقلاب صنعتی چهارم؛ ضرورتی استراتژیک برای حفظ جایگاه ایران در جهان آینده
مرور خواص روغن سیر بر استخوان و مفاصل + فیلم
اسرار «باران خورشیدی» مرموز در فضا مشخص شد
دانش‌آموزان امروز، فناوران فردا؛ برنامه هدفمند منطقه بین‌المللی برای آینده‌سازان کشور
قابلیت جدید اینستاگرام برای بازگشت به Reels‌های مشاهده شده
ایران در صنعت داروسازی منطقه‌ای، جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند
حنا: سلاحی امیدوارکننده علیه یک بیماری جدی
خوراکی‌هایی که باروری مردان را تقویت می‌کنند
مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد علمی امکان‌پذیر است
راز دنباله‌دار فراری: آیا توسط خورشید نابود شد یا زنده مانده است؟
ضرورت تصویب رشته دکترای حرفه‌ای کاردرمانگرها/ معوقات بیمه‌ای از مشکلات جدی کاردرمانگر‌ها است
رقابت ۱۲۰۰ نخبه فناور و شناسایی استعدادهای بین‌المللی در دومین المپیک فناوری پردیس
وزیر ارتباطات: نتایج اتصال به فیبرنوری به مردم گزارش داده می‌شود
لزوم مقابله مؤثر با پشه آئدس و پیشگیری از طغیان تب دنگی
اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعدادهای برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان
عضویت سازمان نظام پزشکی ایران در انجمن پزشکی جهانی
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس