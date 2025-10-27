باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید علی حسینی، مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اهمیت روزافزون فناوری و نوآوری در تحولات جهانی، گفت: امروزه فناوری به هسته اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به‌طور چشمگیری در حال افزایش است. بر همین اساس، نظام آموزش و پرورش نیز باید از سنین پایین، زمینه آشنایی، فرهنگ‌سازی و تقویت سواد دیجیتال را در میان دانش‌آموزان فراهم کند.

او با اشاره به مسئولیت‌های آموزش و پرورش در این زمینه افزود : آموزش معلمان، خانواده‌ها، مدیران مدارس و سایر عوامل اجرایی در جهت ترویج فرهنگ فناوری و نوآوری از الزامات این مسیر است. در برنامه ملی درسی کشور نیز به‌صورت روشن و هدفمند، محتوای درسی، ساعات آموزشی و کتاب‌های مرتبط در این حوزه پیش‌بینی شده است.

حسینی تصریح کرد: از پایه ششم ابتدایی تا پایه دوازدهم، دروس ویژه‌ای در حوزه کار و فناوری، کارآفرینی و تولید برای دانش‌آموزان طراحی شده تا آنان با راهنمایی معلمان متخصص، مهارت‌های نوآورانه را بیاموزند و فرهنگ خلاقیت و فناوری در مدارس نهادینه شود.

مدیرکل آموزش متوسطه درباره چشم‌انداز آموزش فناوری و نوآوری در مدارس نیز بیان کرد : با توجه به پویایی و تحول مداوم فناوری‌های نو، از جمله هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی، به‌روزرسانی محتوای آموزشی و شیوه‌های تدریس در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد. پروژه‌های مشترکی با وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حال اجراست که از جمله آن می‌توان به طرح ملی ایران دیجیتال اشاره کرد؛ طرحی که بیش از یک میلیون دانش‌آموز در آن مشارکت دارند و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

وی افزود :در حوزه هوش مصنوعی نیز پنج پروژه کشوری در سطح متوسطه در حال اجرا است که با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی انجام می‌شود. این طرح‌ها می‌توانند مبنایی برای توسعه آموزش‌های فناورانه در نظام آموزشی کشور باشند.

حسینی مهم‌ترین چالش این مسیر را آموزش نیروی انسانی دانست و گفت: تربیت معلمان متناسب با پدیده‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش است. در کنار این موضوع، به‌روزرسانی کتاب‌های درسی نیز با رویکرد جدید در حال انجام است.

او در پایان از اجرای آزمایشی کتاب جدید کار و فناوری پایه نهم در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: رویکرد اصلی این کتاب، آموزش برنامه‌نویسی کاربردی و شیءگرا با محوریت هوش مصنوعی است. امید می‌رود در سال‌های آینده، تمام کتاب‌های کار و فناوری متناسب با فضای فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در جامعه تدوین و اجرا شود.