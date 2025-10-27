مدیر شبکه نسیم در خصوص بازگشت مهران مدیری به تلویزیون و شرایط همکاری با او در یک برنامه گفت‌و‌گو محور توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید محمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم با اعلام این خبر که در حال برنامه‌ریزی برنامه‌های مختلفی برای پخش در شبکه نسیم در ایام شب یلدا و نوروز هستیم، گفت: از برنامه «هزار و یک» گرفته تا «برمودا»، «کودک‌شو»، «بگو بخند» و... در حال پیش تولید هستند. از طرفی، ما برنامه «چهل تیکه» را با اجرای آقای داریوش کاردان، مجری باسابقه رسانه ملی خواهیم داشت. علاوه‌بر آن، تعدادی مجری - بازیگر برای بار اول به مجموعه بزرگ مجریان تلویزیون اضافه خواهند شد.

خوشرو در پاسخ به این سوال که آیا با بازگشت مهران مدیری به تلویزیون و ساخت سریال «شش ماهه» زمینه همکاری با این چهره برای یک برنامه گفت‌و‌گو محور در شبکه نسیم فراهم خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر، سریال آقای مدیری آماده برای پخش است. ان‌شاء‌الله بعد از پخش، تصمیم برای برنامه‌های بعدی می‌گیریم. 

مدیر شبکه نسیم درباره مجریانی که پیشتر اعلام آمادگی برای حضور در تلویزیون کرده بودند، اما به هر دلیلی زمینه همکاری با آنها فراهم نشده، گفت: هر مجری‌ای که در حوزه رسانه ملی اعلام آمادگی کند، طبق یک فرآیند زمینه همکاری‌شان مهیا می‌شود. ما در حال گفت‌و‌گو با تعداد زیادی از افراد هستیم، که علاقه‌مند به همکاری با رسانه ملی هستند و یک به یک آنها را روی آنتن می‌بینیم.

