مدیر شبکه نسیم در خصوص بازگشت مهران مدیری به تلویزیون و شرایط همکاری با او در یک برنامه گفت‌و‌گو محور توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید محمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم با اعلام این خبر که در حال برنامه‌ریزی برنامه‌های مختلفی برای پخش در شبکه نسیم در ایام شب یلدا و نوروز هستیم، گفت: از برنامه «هزار و یک» گرفته تا «برمودا»، «کودک‌شو»، «بگو بخند» و... در حال پیش تولید هستند. از طرفی، ما برنامه «چهل تیکه» را با اجرای آقای داریوش کاردان، مجری باسابقه رسانه ملی خواهیم داشت. علاوه‌بر آن، تعدادی مجری - بازیگر برای بار اول به مجموعه بزرگ مجریان تلویزیون اضافه خواهند شد.

خوشرو در پاسخ به این سوال که آیا با بازگشت مهران مدیری به تلویزیون و ساخت سریال «شش ماهه» زمینه همکاری با این چهره برای یک برنامه گفت‌و‌گو محور در شبکه نسیم فراهم خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر، سریال آقای مدیری آماده برای پخش است. ان‌شاء‌الله بعد از پخش، تصمیم برای برنامه‌های بعدی می‌گیریم. 

مدیر شبکه نسیم درباره مجریانی که پیشتر اعلام آمادگی برای حضور در تلویزیون کرده بودند، اما به هر دلیلی زمینه همکاری با آنها فراهم نشده، گفت: هر مجری‌ای که در حوزه رسانه ملی اعلام آمادگی کند، طبق یک فرآیند زمینه همکاری‌شان مهیا می‌شود. ما در حال گفت‌و‌گو با تعداد زیادی از افراد هستیم، که علاقه‌مند به همکاری با رسانه ملی هستند و یک به یک آنها را روی آنتن می‌بینیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مهران مدیری ، دورهمی ، شبکه نسیم ، شش ماهه
خبرهای مرتبط
معاون سیمای رسانه ملی:
همکاری تلویزیون با مهران مدیری و ایرج طهماسب/ ساخت سریال «موسی (ع)» از سر گرفته می‌شود
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سریال جدید مهران مدیری به کجا رسید؟ + فیلم
رئیس مرکز سیمافیلم:
دوربین‌ها برای ساخت ۱۶ سریال روشن هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
مردم تشنه ی سریالهاز کمدی و طنز مهران مدیری هستند،جاش واقعن خالیه تو تلوزیون
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
طنز مدیری چیز دیگست ،هیچکط توی این سالها نتونسته جای خالی مدیری رو پرکنه ،امیدواریم با سریالهاز طنز ۹۰ قسمتز به تلوزیون برگرده ،جامعه ی امروز واقعاً به سریالهای طنز جذاب مدیری نیاز داره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
آقای مدیری
آخه دلقک بازی هم شد امتیاز!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
سلام کاش شبهای برره ۲ ساخته بشه یا طنزهای ۹۰ قسمتی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
نیازی به حضور آقای مدیری نیست
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
شما ؟؟؟!؟!!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
دیر گفتی !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
کسی که تو شرایط سخت پشت کشورش نایستاد ولی پای پول که وسط باشه سر و کلش پیدا میشه.
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
من راضی نیستم سه سکانس اژ من پخش کنید حالا داره قرار داد می بنده
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
مدیری دیگه اون مدیری سابق نیست،همه فهمیدن
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
مدیری خودش را خراب کرد
دیگه به درد نمیخوره،برو همان شبکه نمایش خانگی
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
رسانه ملی نباید قبل از توبه کردن امثال مدیری
به آنها اجازه ورود مجدد بدهد !!!
۷
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اولا توبه کرده ثانیا تلویزیون فقط واسه شماها نیست
United States of America
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
کاش با شب های برره ۲ برگرده، واقعا چه سریال هایی پخش می شد دهه هفتاد و هشتاد،
۷
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سردار دلها
۱۸:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
گل گفتي
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
موافقم شدید ،شبهای برره واقعاً شیرین و خاطره انگیز بود کاش سری دوم شبهای برره هم ساخته بشه
Iran (Islamic Republic of)
نقشه پرواز
۱۰:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اون دیوان حافظ رو باز کن بعد از نیت ببینیم چی درج شده برای فال این تربیت خانوادگی !؟؟!
۲
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۵۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
سلام
مهران مدیری نخوایم کی را باید دید؟!
۱۰
۱۴
پاسخ دادن
Switzerland
ناشناس
۱۱:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ما پاورقی نمیخوایم کی باید ببینیم ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
نیاز به دیدن کسی رو نداری کافیه تماشا نکنی کارت حله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
پاورقی آشغال ترین برنامه با اون منشی بیسواد مسخره
Turkiye
Bm
۱۲:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
معلوم شد پاورقی برنامه خوبیه ،واجب شد دیدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اتفاقا پاورقی با حاله حالا چرا برای خوب بودن یکی اون یکی رو می کوبین تو سبک خودشون هر کدام از برنامه ها جالبه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
برنامه پاورقی برنامه ای که حقایق را روشن میکند واز فریب زود باوران جلو گیری می کنه
مجری تواناوشجاعی داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چقدر از پاورقی حرصشون گرفته
همه میبینن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
فکر کنم مجری بی سواد و مسخره زیاد در ماهواره دیدی ،فکر می کنی همه اینطورین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
این واقعا مدیررررر شبکه نسیمه پس لابد من مدیر عامل هالیوودم
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
مدیری اگه سریال سازی در حد سریالهای قبلی نکنه به مردم تحریم زده ایران خیانت کرده
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
کاش شبهای برر ه ی ۲ ساخته بشه و همچنین در حاشیه ۴
۱۲
ویژگی منحصر‌به‌فرد حضرت زینب (س) + فیلم
آینده اقتصاد گردشگری ایران دریامحور است
برنامه‌ریزی برای تولید سریال درباره چند چهره سرشناس معاصر
آخرین اخبار
ویژگی منحصر‌به‌فرد حضرت زینب (س) + فیلم
برنامه‌ریزی برای تولید سریال درباره چند چهره سرشناس معاصر
آینده اقتصاد گردشگری ایران دریامحور است
پخش مستند «اینجا سفارت نیست» از شبکه جهانی الکوثر
پخش مستند مسن‌ترین ورزشکار ایرانی مدال‌آور در تاریخ المپیک
مستند «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها» را از شبکه تهران ببینید
پخش زنده دیدار رده بندی و فینال کشتی آزاد در برنامه «مثبت ورزش»
ماجرای «سرقت معکوس» در شبکه تهران
«کفر قاسم» در قاب شبکه نمایش
تولید مجموعه‌های نمایشی درباره مفاخر
آغاز پخش «جومونگ۳» در تلویزیون
استقبال ۳۳ کشور از سومین مسابقه بین‌المللی «کارتون و کاریکاتور ترامپیسم»
صالحی امیری: ضرورت‌های ایجاد مشوق برای زیست شرافتمندانه در روستا‌ها را دنبال می‌کنیم
پاییز حرم؛ مواجهه با هولناک‌ترین روز شاهچراغ
وقتی گفت‌و‌گو طعم «خردل» می‌گیرد! گفت‌وگویی با رایحه طنز و تندی ملایم
آیا سریال «شش‌ماهه» طلسم غیبت مهران مدیری در شبکه نسیم را می‌شکند؟