باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی و برخورد با رانندگان متخلف و هنجارشکن، طرح برخورد پلیس و اعمال قانون خودرو‌هایی که با تغییرات ناهنجار و نامتعارف در سیستم فنی و ظاهری خودرو موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بودند، در کردستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در جریان این طرح که به مدت ۷۲ ساعت به اجرا در آمد، ۱۰۰ دستگاه خودرو و ۱۸ دستگاه موتور سیکلت متخلف و ناهنجار توسط ماموران اعمال قانون و راهی پارکینگ شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با بیان اینکه خودرو و موتورسیکلت‌ها توقیف شده با دلایلی، چون استفاده از اگزوز‌های غیر استاندار که موجب ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان بودند مورد اعمال قانون قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: فرآیند ترخیص این وسایل نقلیه در فاصله زمانی یک هفته و منوط به رفع معایب فنی و تعویض اگزوز و سایر اقلام غیراستاندارد نصب شده خواهد بود.

سرهنگ همتی زاده با بیان اینکه این طرح به طور مستمر در دستور کار ماموران قرار داشته و نسبت به اعمال قانون خودرو و موتورسیکلت‌های نامتعارف اقدام خواهد شد، تاکید کرد: به منظور برخورد قاطع و بازدارندگی بیشتر در این خصوص با هماهنگی مقام محترم قضایی در نظر است زمان توقیف اولیه خودرو‌ها تا زمان ترخیص از یک هفته به ۱۵ روز افزایش یابد.