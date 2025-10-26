مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از پلمپ یک واحد صنعتی آلاینده در شهرک صنعتی محمودآباد به دلیل ایجاد آلودگی هوا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم محمدی عصر یکشنبه در گفتوگویی اظهار کرد: در جریان گشت و پایشهای میدانی کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، یک واحد صنعتی که دارای آلودگی مشهود هوا بود و پیش از این نیز اخطاریههای متعددی از این اداره کل دریافت کرده بود، توسط ضابطان قضایی محیط زیست استان پلمپ شد.
وی با تاکید بر برخورد قاطع با واحدهای متخلف و آلاینده در سطح استان افزود: هیچگونه تسامح و چشمپوشی در برابر صنایع و افرادی که سلامت عمومی و محیط زیست شهروندان را به خطر میاندازند، صورت نخواهد گرفت و با آنان طبق قانون و مقررات برخورد میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم همچنین از صدور اخطاریه برای رفع آلایندگی ۲ واحد صنعتی دیگر در جریان همین گشت و پایش خبر داد و تصریح کرد: تمامی صنایع مستقر در استان موظفاند ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی را بهطور دقیق رعایت کرده و برای کاهش آلایندهها و بهبود وضعیت محیط زیست اقدام مؤثر انجام دهند.
محمدی تاکید کرد: صیانت از محیط زیست، مسئولیتی همگانی است و استمرار فعالیتهای نظارتی این اداره کل با هدف جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی و حفظ سلامت شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.
شهرک صنعتی محمود آباد قم با مساحتی حدود یکهزار هکتار در کیلومتر ۲۰ آزادراه قم - تهران قرار گرفته و از خدمات زیربنایی مانند آب، برق، تلفن، گاز و راههای ارتباطی مناسب برای حضور صنایع مادر، تخصصی و مورد نیاز کشور برخوردار است.
منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست قم