باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از رقابتهای دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان، علیاصغر شاهی و علیرضا صمیمی در ماده پرتاب دیسک در ورزشگاه ملی بحرین از ساعت ۱۸:۱۵ روز یکشنبه به مصاف حریفان رفتند.
نمایندگان ایران در پرتاب دیسک به رقابت با ۱۰ پرتابگر از چین، قزاقستان، تایلند، عربستان، ازبکستان، هند، سنگاپور، کویت و پاکستان(۲) پرداختند.
بهترین رکورد شاهی و صمیمی در پرتاب دیسک به ترتیب ۴۵.۸۳ متر و ۴۸.۶۸ متر است.
شاهی در تلاشهای اول تا ششم ۴۴.۶۴، ۵۰.۰۷، ۴۹.۴۳، ۴۸.۶۲، ۴۷.۶۴ و ۵۲.۹۳ متر پرتاب کرد و پنجم شد و صمیمی در تلاشهای اول تا ششم ۵۱.۰۴، ۵۱.۲۹، ۵۲.۲۸، ۴۸.۶۹، ۵۳.۸۶ و ۵۳.۱۰ متر پرتاب کرد و به مدال برنز رسید.
صمیمی چهار متر و شاهی هفت متر ارتقای رکورد شخصی داشتند.
در پایان نمایندگان کشورهای قزاقستان و چین و با رکوردهای ۶۳.۲۳، ۶۱.۶۴ و اول تا دوم شدند.
بهترین رکورد پرتاب دیسک جوانان جهان و آسیا از آن میکیتا استرنکو از اوکراین با ۷۷.۵۰ متر و لی زیدونگ از چین با ۶۸.۲۸ متر است.