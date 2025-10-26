باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از رقابت‌های دوومیدانی بازی‌های آسیایی جوانان، علی‌اصغر شاهی و علیرضا صمیمی در ماده پرتاب دیسک در ورزشگاه ملی بحرین از ساعت ۱۸:۱۵ روز یکشنبه به مصاف حریفان رفتند.

نمایندگان ایران در پرتاب دیسک به رقابت با ۱۰ پرتابگر از چین، قزاقستان، تایلند، عربستان، ازبکستان، هند، سنگاپور، کویت و پاکستان(۲) پرداختند.

بهترین رکورد شاهی و صمیمی در پرتاب دیسک به ترتیب ۴۵.۸۳ متر و ۴۸.۶۸ متر است.

شاهی در تلاش‌های اول تا ششم ۴۴.۶۴، ۵۰.۰۷، ۴۹.۴۳، ۴۸.۶۲، ۴۷.۶۴ و ۵۲.۹۳ متر پرتاب کرد و پنجم شد و صمیمی در تلاش‌های اول تا ششم ۵۱.۰۴، ۵۱.۲۹، ۵۲.۲۸، ۴۸.۶۹، ۵۳.۸۶ و ۵۳.۱۰ متر پرتاب کرد و به مدال برنز رسید.

صمیمی چهار متر و شاهی هفت متر ارتقای رکورد شخصی داشتند.

در پایان نمایندگان کشورهای قزاقستان و چین و با رکوردهای ۶۳.۲۳، ۶۱.۶۴ و اول تا دوم شدند.

بهترین رکورد پرتاب دیسک جوانان جهان و آسیا از آن میکیتا استرنکو از اوکراین با ۷۷.۵۰ متر و لی زیدونگ از چین با ۶۸.۲۸ متر است.