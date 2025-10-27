باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خون‌آشام‌ها در دو سال گذشته کجا مشغول به کار بودند؟

مستنداتی درباره چند خون‌آشام های رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- با افشای اسناد تازه از جنایت تل‌الهوی غزه، چهره قاتلان هند رجب دختربچه ۵ ساله فلسطینی از دل تانک‌های اسرائیلی بیرون کشیده شد؛ سربازانی از «امپراتوری خون‌آشام‌ها» که حالا در تیررس عدالت جهانی‌اند.

شبکه الجزیره دوشنبه شب با پخش قسمت جدیدی از برنامه تحقیقی «ما خفی أعظم» در چارچوب انتشار «سندی محرمانه» شامل اسامی، رده‌های نظامی و اطلاعات شخصی ۳۰ هزار نظامی اسرائیلی شرکت کننده در جنایات غزه، جزئیات جدیدی را درباره پرونده شهادت دلخراش هند رجب، دختربچه پنج ساله فلسطینی در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر کرد.

