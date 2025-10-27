باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مرتضی یعقوبی، تهیهکننده برنامه «خردل» شبکه نسیم درباره تفاوت این برنامه با سایر برنامههای گفتوگو محور گفت: برنامه «خردل» نسبت به سایر برنامههای نمایش خانگی تلاش کرده وجه تمایز خود را در طراحی و نوع گفتوگوی مجری و مهمان نشان دهد. ما تلاش کردیم سبک جدیدی از گفتوگوی طنز و نیمه طنز را داشته باشیم. ما از کلیشهها فاصله گرفتیم و نخ تسبیح این گفتوگو در جنس گفتوگوی مجری است.
یعقوبی با اشاره به جنس اجرای علی میرمیرانی افزود: مجری برنامه مجری - مولف است و صرفاً گرداننده گفتوگوی تلویزیونی نیست. ما در «خردل» از لایههای پنهان مهمانان استفاده میکنیم؛ یعنی یک کارگروهی در پشت صحنه اطلاعاتی از زندگی شخصی مهمانمان و نه اطلاعات گوگلی جمعآوری میکند؛ البته منظور آن دسته از اطلاعاتی نیست که نتوان آن را بیان کرد. در نهایت، گروه سردبیری این اطلاعات را به صورت سوال و متن در میآورد و مجری برنامه آن را مطرح میکند.
تهیهکننده برنامه «خردل» درباره دلیل نامگذاری نام برنامه گفت: ما نام برنامه را «خردل» گذاشتیم؛ بهخاطر رایحه، طعم و تندی ملایمی که دارد. این گفتوگو نیز همانند نامش، گرم و پرمایه است و طعمی تازه از گفتوگو را برای مخاطبان به ارمغان میآورد.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از دغدغههای آقای میرمیرانی این بود که برنامه را به بهانه وایرال شدن نسازیم، توضیح داد:، چون هدف و ماهیت رسانه ملی تولید محتوای مناسب و در شان فرهنگ و هنر کشور است. ما اصلاً برنامهای برای فضای مجازی تولید نمیکنیم. فضای مجازی کاربرد خاص خود را دارد. طبیعتاً ما هم برای اینکه از عرصه عقب نمانیم، فضای مجازی را برای تعامل گرم با مخاطبین تشکیل میدهیم. چون این ابزارها در خدمت برنامه هستند. با این حال، این برنامه تلویزیونی است که جریانسازی را در فضای مجازی به راه میاندازد.