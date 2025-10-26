باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- در مراسم افتتاحیه، لکلک بهعنوان نماد جشنواره معرفی شد؛ پرندهای مهاجر که در باور عمومی، نماد صلح، دوستی و برکت است. انتخاب این نماد نشاندهنده توجه ویژه جشنواره به موضوع صیانت از محیطزیست و منابع طبیعی است.
به گفته دبیر جشنواره، برنامههای امسال در خیابانها، پارکها و فضاهای عمومی مریوان برگزار میشود و هدف آن ایجاد ارتباط مستقیم میان هنر و مردم در راستای آگاهیبخشی اجتماعی است.
در نخستین روز جشنواره، کارشناسان و فعالان محیطزیست حضور پررنگی داشتند و آثار متعددی با محوریت موضوعاتی نظیر بحران آب، صلح و دوستی، تالاب زریبار، و نه به جنگ اجرا شد.
همچنین گروهی از کودکان مریوانی با اجرای نمایشهای کوتاه درباره تفکیک زباله، بازیافت و حفظ منابع طبیعی، پیامهای آموزشی و فرهنگی را به شکلی خلاقانه به مخاطبان منتقل کردند.
جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان بار دیگر نشان داد که تئاتر خیابانی میتواند ابزاری مؤثر برای آموزش، آگاهیبخشی و تقویت مشارکت اجتماعی در زمینه محیطزیست و توسعه پایدار باشد.