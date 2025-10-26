حسرت فینال برای کشتی آزاد ایران در ۴ وزن پایانی/ پیروزی ۱۰ بر صفر آرش یوشیدا برابر قهرمان جهان

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های ۴ وزن پایانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، ابوالفضل رحمانی در وزن ۸۶ کیلوگرم در دیدار نیمه نهایی برابر میهالسن از مولداوی به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

رحمانی پیش از این در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند کشتی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی سپس ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

پیش از این رضا مومنی در ۶۱ و یاسین رضایی در وزن ۶۵ کیلوگرم با شکست مقابل رقبایشان حذف شدند و ابوالفضل بابالو نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم با شکست سنگین ۱۳ بر ۲ مقابل آرش یوشیدا راهی گروه بازنده‌ها شد.

آرش یوشیدا کشتی گیر دورگه ایرانی ژاپنی تیم ژاپن پس از شکست ۱۳ بر ۲ بابالو، در نیمه نهایی نیز مقابل رضابک آیتموخان دارنده مدال طلای جهان از قزاقستان با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد.