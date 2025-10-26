تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران نتیجه دومین بازی خود در قهرمانی جهان را به نماینده آمریکای جنوبی واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر امروز (یکشنبه) تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در دومین بازی خود در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به مصاف آرژانتین رفت و این دیدار را واگذار کرد.

ملی‌پوشان هندبال کشورمان که با کسب قهرمانی در قاره آسیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند، از ساعت ۱۹:۱۵ امشب به مصاف آبی‌پوشان آرژانتین رفتند و در پایان این بازی را با نتیجه ۲۹ - ۳۸ به حریف قدرتمند خود واگذار کردند.

در دیگر دیدار این گروه آلمان ۵۴ بر ۱۵ پورتوریکو را از پیش رو برداشت.

آخرین دیدار تیم ملی هندبال کشورمان در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان روز سه‌شنبه، ۶ آبان، مقابل پورتوریکو برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به میزبانی مراکش در حال برگزاری است.