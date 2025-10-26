باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- استان لرستان سال‌هاست با چالش تأمین پایدار منابع آب و مدیریت سیلاب‌های فصلی روبه‌روست.

طرح‌های بزرگ سدسازی همچون «سد بختیاری» و «سد معشوره» از جمله پروژه‌هایی هستند که می‌توانند علاوه بر کنترل روان‌آب‌ها، به توسعه اقتصادی و افزایش امنیت آبی منطقه کمک کنند.

اکنون با فراهم شدن زمینه اجرای سد بختیاری از محل فاینانس و ورود سرمایه‌گذار خارجی، مسیر تازه‌ای برای تحقق این اهداف گشوده شده است.

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان در حاشیه دیدار با سرمایه‌گذار چینی از آغاز عملیات اجرایی این پروژه خبر داد و گفت:عملیات اجرایی سد بختیاری از محل فاینانس به زودی اجرا می‌شود. با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز اجرای این سد از محل فاینانس اخذ شده و عملیات اجرایی آن در آستانه آغاز است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پروژه سد بختیاری از نظر حجم، ارتفاع و اهمیت در زمره بزرگ‌ترین طرح‌های سدسازی کشور قرار دارد و سال‌ها در انتظار تأمین مالی بود.

پرونده سد معشوره در مسیر شورای اقتصاد

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به روند پیگیری اجرای سد معشوره اشاره کرد و افزود:باتوجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری لازم برای سد معشوره، پیگیری‌های لازم برای اجرای این سد از محل فاینانس و با همکاری یک شرکت چینی انجام شده و مراحل قانونی آن نیز طی شده است.

شاهرخی ادامه داد:پرونده این سد هم‌اکنون مراحل قانونی را طی کرده و در حال ارجاع به شورای اقتصاد است.

۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار داخلی برای سال جاری

استاندار لرستان همچنین از تأمین منابع داخلی برای پیشبرد طرح‌ها خبر داد و گفت:در سال جاری نیز از محل منابع داخلی، ۸۰۰ میلیارد تومان برای این سد منظور شده است.

به گفته کارشناسان، اختصاص منابع داخلی در کنار فاینانس خارجی می‌تواند اجرای پروژه‌های بزرگ را تسریع کند و از توقف طرح‌های حیاتی در حوزه آب جلوگیری نماید

با آغاز قریب‌الوقوع عملیات اجرایی سد بختیاری و پیگیری هم‌زمان سد معشوره، لرستان در آستانه تحولی مهم در حوزه زیرساخت‌های آبی قرار دارد.

این دو پروژه نه‌تنها می‌توانند ظرفیت تولید برق و کنترل سیلاب را افزایش دهند، بلکه زمینه‌ساز توسعه کشاورزی و صنعتی استان نیز خواهند بود.