استاندار تهران گفت: مدیریت و ساماندهی اتباع باید در مسیر قانون باشد تا از منافع ملی و نظم اجتماعی صیانت گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در نشست شورای اداری اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، با اشاره به اهمیت ساماندهی و نظارت بر وضعیت اتباع، گفت: رسیدگی به موضوع اتباع باید در مسیر قانون و با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

استاندار تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته به واسطه تحولات منطقه‌ای میزبان جمعیت گسترده‌ای از مهاجران بوده است، افزود: مردم عزیز ما در این زمینه کارنامه‌ای انسانی و قابل‌افتخار دارند.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اشتغال با نیروی کار ایرانی است، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به نیروی کار، از اتباع دارای مجوز قانونی استفاده خواهد شد.

معتمدیان در پایان بر ضرورت رفتار انسانی، حفظ کرامت اتباع تاکید کرد و افزود: سیاست‌های مدیریت و ساماندهی اتباع باید به گونه‌ای اجرا شود که ضمن رعایت حقوق انسانی مهاجران، از منافع ملی و نظم اجتماعی کشور نیز صیانت گردد.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: استاندار تهران ، ساماندهی اتباع
خبرهای مرتبط
تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی
استاندار تهران مطرح کرد؛
۸۵ پروژه گردشگری نیمه تمام در استان تهران/ یش از ۱۱۴ اثر ثبت شده در تهران قرار دارد
۱۲۴ مدرسه و ۱۴۹۸ کلاس درس در استان تهران به بهره‌برداری رسیده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
اخاذی با غصب عنوان پلیس
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
باید از بازخورد‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیند‌ها بهره ببریم
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
آخرین اخبار
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
اعجاز الهی در آثار هنرمندان جشنواره همام/افزایش بودجه خرید آثار تا ۵ میلیارد تومان
جشنواره همام، قله توانمندی هنرمندان دارای معلولیت است/ وام ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول
تاثیر نظم در سلامت روان نوجوانان + فیلم
آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده + فیلم
باید از بازخورد‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیند‌ها بهره ببریم
برگزاری اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
کشف و ضبط ۱۳ گونه غیرمجاز حیات وحش در یکی از آکواریوم فروشی‌های تهران
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز
آگاهی‌بخشی، عدالت در خدمات و توانمندسازی، سه راهبرد اصلی نظام مددکاری اجتماعی است
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ورود دو رام قطار به ناوگان متروی پایتخت/ شورای تهران نباید نسخه آزمایشی انتخابات تناسبی باشد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد