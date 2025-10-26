استاندار تهران گفت: مدیریت و ساماندهی اتباع باید در مسیر قانون باشد تا از منافع ملی و نظم اجتماعی صیانت گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در نشست شورای اداری ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، با اشاره به اهمیت ساماندهی و نظارت بر وضعیت اتباع، گفت: رسیدگی به موضوع اتباع باید در مسیر قانون و با هماهنگی کامل دستگاههای مسئول دنبال شود.
استاندار تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته به واسطه تحولات منطقهای میزبان جمعیت گستردهای از مهاجران بوده است، افزود: مردم عزیز ما در این زمینه کارنامهای انسانی و قابلافتخار دارند.
وی با تأکید بر اینکه اولویت اشتغال با نیروی کار ایرانی است، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به نیروی کار، از اتباع دارای مجوز قانونی استفاده خواهد شد.
معتمدیان در پایان بر ضرورت رفتار انسانی، حفظ کرامت اتباع تاکید کرد و افزود: سیاستهای مدیریت و ساماندهی اتباع باید به گونهای اجرا شود که ضمن رعایت حقوق انسانی مهاجران، از منافع ملی و نظم اجتماعی کشور نیز صیانت گردد.
منبع: استانداری تهران