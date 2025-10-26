باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:در گذشته الگوی کشت ما بر اساس منابع آبی فراوانتر تنظیم میشد، اما امروز ناچاریم این الگو را با ظرفیتهای واقعی منابع آب هماهنگ کنیم. باید به سمت کشت محصولات کمآببر حرکت کنیم و از دانش بومی و تجربه کشاورزان پیشرو در کنار توصیههای کارشناسان بهره ببریم.
او تأکید کرد:زمان آن گذشته که در مناطق کمآب محصولاتی با مصرف آب بالا کشت شود. اگر میخواهیم تولیدی پایدار داشته باشیم، ناچاریم تغییر الگوی کشت را بپذیریم.
صیادی در ادامه با تأکید بر نقش آموزش و ترویج گفت:همه ما باید خود را مروج بدانیم و به توصیههای کارشناسان ترویجی گوش دهیم. یکی از نکات مهم در این زمینه، نحوه استفاده از کود اوره است. بر اساس دستورالعملهای جدید، کشاورزان باید ۸۰ درصد کود اوره خود را در زمان کاشت و تنها ۲۰ درصد باقیمانده را در مراحل بعدی رشد، طبق توصیه کارشناسان مصرف کنند
وی افزود که اجرای دقیق این دستورالعملها موجب افزایش بهرهوری و کاهش اتلاف منابع میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات حمایتی دولت گفت:خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، سوخت موردنیاز کشاورزان در فصل کاشت تأمین شده است. تاکنون بیش از ۱۷ میلیون لیتر سوخت به بهرهبرداران اختصاص یافته و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
او ادامه داد:بذر اصلاحشده و کودهای موردنیاز نیز از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها در حال توزیع است تا کشاورزان بتوانند بدون وقفه عملیات کاشت خود را انجام دهند.
صیادی از اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان خبر داد و اظهار داشت:با اجرای این طرح و همکاری کارشناسان و کشاورزان، امیدواریم شاهد بهبود شرایط تولید و بهرهوری در مزارع دیم باشیم. انتظار داریم مسئولان محلی بهویژه در زمینه اجرای بندهای خاکی و زیرساختهای آبیاری همکاری لازم را با کشاورزان داشته باشند.