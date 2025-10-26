با تشدید بحران آب و تغییر اقلیم، جهاد کشاورزی لرستان بر تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر تأکید کرد. این تغییر راهبردی، گامی مهم در مسیر پایداری تولید و حفظ منابع حیاتی استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:در گذشته الگوی کشت ما بر اساس منابع آبی فراوان‌تر تنظیم می‌شد، اما امروز ناچاریم این الگو را با ظرفیت‌های واقعی منابع آب هماهنگ کنیم. باید به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر حرکت کنیم و از دانش بومی و تجربه کشاورزان پیشرو در کنار توصیه‌های کارشناسان بهره ببریم.

او تأکید کرد:زمان آن گذشته که در مناطق کم‌آب محصولاتی با مصرف آب بالا کشت شود. اگر می‌خواهیم تولیدی پایدار داشته باشیم، ناچاریم تغییر الگوی کشت را بپذیریم.

صیادی در ادامه با تأکید بر نقش آموزش و ترویج گفت:همه ما باید خود را مروج بدانیم و به توصیه‌های کارشناسان ترویجی گوش دهیم. یکی از نکات مهم در این زمینه، نحوه استفاده از کود اوره است. بر اساس دستورالعمل‌های جدید، کشاورزان باید ۸۰ درصد کود اوره خود را در زمان کاشت و تنها ۲۰ درصد باقی‌مانده را در مراحل بعدی رشد، طبق توصیه کارشناسان مصرف کنند

وی افزود که اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات حمایتی دولت گفت:خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، سوخت موردنیاز کشاورزان در فصل کاشت تأمین شده است. تاکنون بیش از ۱۷ میلیون لیتر سوخت به بهره‌برداران اختصاص یافته و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

او ادامه داد:بذر اصلاح‌شده و کودهای موردنیاز نیز از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در حال توزیع است تا کشاورزان بتوانند بدون وقفه عملیات کاشت خود را انجام دهند.

صیادی از اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارهای استان خبر داد و اظهار داشت:با اجرای این طرح و همکاری کارشناسان و کشاورزان، امیدواریم شاهد بهبود شرایط تولید و بهره‌وری در مزارع دیم باشیم. انتظار داریم مسئولان محلی به‌ویژه در زمینه اجرای بندهای خاکی و زیرساخت‌های آبیاری همکاری لازم را با کشاورزان داشته باشند.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، کم‌آبی
خبرهای مرتبط
۶۰۰ روستای آذربایجان‌غربی درگیر مشکل کم آبی هستند
کاهش سطح چشمه‌ها موجب کم‌آبی در برخی مناطق خرم آباد شده است
رفع مشکل کم‌آبی سمنان در نشست با رییس جمهور پیگیری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پروژه‌ای نیمه‌تمام در برابر سیلاب‌های خروشان کشکان
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰ برابر می‌شود
شتاب توسعه در منطقه ویژه اقتصادی ازنا؛ قرارداد ۶۱ میلیاردی برای تکمیل زیرساخت‌ها امضا شد
لرستان در مسیر اصلاح الگوی کشت؛ ضرورت سازگاری با کم‌آبی و تغییر اقلیم
افزایش چهار برابری کشت آفتاب‌گردان در پلدختر
آغاز اجرای سد بختیاری با سرمایه‌گذاری خارجی؛ گامی تازه در توسعه زیرساخت‌های آبی لرستان
آخرین اخبار
آغاز اجرای سد بختیاری با سرمایه‌گذاری خارجی؛ گامی تازه در توسعه زیرساخت‌های آبی لرستان
لرستان در مسیر اصلاح الگوی کشت؛ ضرورت سازگاری با کم‌آبی و تغییر اقلیم
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰ برابر می‌شود
افزایش چهار برابری کشت آفتاب‌گردان در پلدختر
شتاب توسعه در منطقه ویژه اقتصادی ازنا؛ قرارداد ۶۱ میلیاردی برای تکمیل زیرساخت‌ها امضا شد
پروژه‌ای نیمه‌تمام در برابر سیلاب‌های خروشان کشکان
ترس زیر چرخ کامیون‌ها؛ فرونشست جاده زندگی مردم پلدختر را تهدید می‌کند
پروژه‌ای که به رؤیا بدل شد؛ ۱۵ سال انتظار برای افتتاح کتابخانه ۱۷ شهریور خرم‌آباد
لرستان در مسیر جذب سرمایه؛ ۲۷ بسته سرمایه‌گذاری گردشگری آماده ورود بخش خصوصی
پایان تساهل در جاده‌ها؛ آغاز طرح تشدید برخورد با رانندگان بدون کمربند ایمنی در لرستان