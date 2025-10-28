مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: در حال حاضر نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است، اما در خصوص تامین مالی و ارز بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام درباره آخرین وضعیت تامین نهاده های دامی گفت: بخشی از تامین نهاده برعهده پشتیبانی امور دام است که موظف به تامین ذخایر راهبردی است و بخشی دیگر هم بخش خصوصی برعهده دارد.

به گفته وی، بنابر آمار سالانه ۱۱ میلیون تن نیاز ذرت باشد، یک دهم این میزان را پشتیبانی امور دام موظف به تامین آن به عنوان ذخایر راهبردی است که در این زمینه مشکلی نداریم و در خصوص تامین نهاده بخش خصوصی مشکلات تامین مالی وجود دارد.

جعفری ادامه داد: در حال حاضر نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است، اما در خصوص تامین مالی و ارز بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد چراکه متاسفانه بخش خصوصی نتوانسته ارز خود را به موقع بگیزد و از طرفی واردکنندگان اذعان می کنند که برای ترخیص نهاده باید ارز مورد نیاز تجار خارجی را پرداخت کنند تا بتوانند بار را ترخیص کنند که در این راستا باید بانک مرکزی ارز مورد نیاز را به موقع تامین کند.

 مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: هرجا که بخش خصوصی نتوانسته به تعهدات عمل کند و دامدار یا مرغدار بار را از بخش خصوصی خریداری کرده و تحویل نگرفته است، پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر ورود کرده و نهاده مورد نیاز را تحویل داده است و از طرفی پیگیر هستیم که بخش خصوصی به موقع نهاده خود را دریافت کند تا عمده مشکلات مرتفع شود و شاهد اعتراض و گلایه تولیدکنندگان نباشیم، اما در مجموع هرجا که نیاز باشد پشتیبانی امور دام در بحث تامین نهاده دامی ورود خواهدکرد و هیچ مرغدار یا دامداری را معطل نخواهیم گذاشت.

