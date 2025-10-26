باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- فرزاد محمدی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به جزئیات این قرارداد گفت:قرارداد ۶۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومانی در منطقه ویژه اقتصادی ازنا با هدف تسریع در توسعه زیرساخت‌های حیاتی این منطقه استراتژیک اقتصادی منعقد شده است.

وی افزود:محورهای اصلی این قرارداد شامل عملیات تکمیلی، تأمین و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه‌خانه فاضلاب است که با اعمال نظارت عالیه و کارگاهی به‌صورت همزمان اجرا خواهد شد.

محمدی در ادامه به دیگر بخش‌های این طرح اشاره کرد و گفت:تکمیل عملیات خاکی فاز توسعه، ایجاد دو فیدر و احداث خط ۲۰ کیلوولت برای ارتقای پایداری شبکه برق منطقه در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد:نقشه‌برداری، مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم پروژه‌ها، همراه با جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت مسیرهای شماره ۱، ۲، ۱۲ و ۱۳ در فاز توسعه منطقه نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این قرارداد است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه منابع زیست‌محیطی گفت:در کنار این پروژه‌ها، راهبری و نگهداری تصفیه‌خانه فاضلاب منطقه نیز با هدف بهره‌برداری بهینه از این تأسیسات حیاتی برنامه‌ریزی شده است.

او افزود:تصفیه‌خانه یکی از اجزای کلیدی در پایداری زیست‌محیطی و خدمات‌رسانی به صنایع منطقه است و نگهداری صحیح آن نقش مهمی در افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش آلودگی‌های صنعتی دارد.