باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از دوم آبان در شهر نووی ساد صربستان آغاز و فردا (دوشنبه) به پایان می‌رسد.

مسابقات رده‌بندی و فینال چهار وزن ۵۷ کیلوگرم، ۷۰، ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم از ساعت ۱۹:۳۰ یکشنبه شب آغاز شد.

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی‌زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر به دیدار فینال، والی‌زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر هونگ هانگ لیائو از چین می‌را مغلوب کرد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل آیاندای اوندار از روسیه با نتیجه ۱۰ بر یک به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی‌اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ الکساندر گایدارلی از مولداوی را پشت سر گذاشت و به دیدار فینال راه یافت. خلیلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب کانان هیبت‌اف از جمهوری آذربایجان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. یوسفی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر و ضربه فنی آیخان سمیر سید از بلغارستان را شکست داد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۳ داود داودوف از روسیه را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر حبیب داودگادجیف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل ختاگ کارسانوف از جمهوری آذربایجان به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.