رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از فعالیت سامانه فوریت‌های اداری در مهر ماه را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تازه‌ترین گزارش خود از عملکرد سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸)، در شبکه ایکس نوشت: در سه استان تهران، البرز و قزوین طی مهر ماه هیچ مورد عزل مدیریتی ثبت نشده و در مقابل، تعداد تشویق‌ها نسبت به تذکر‌ها افزایش یافته است.

وی با درج هشتگ‌های نظارت مردم، رضایت مردم، دولت پاسخگو و خدمات با کیفیت، این اتفاق را نشانه‌ای از اثرگذاری این سامانه در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و پاسخگویی مدیران دولتی عنوان کرد.

به گفته رفیع‌زاده، افزایش گزارش‌های مردمی و استقبال از فواد ۱۲۸ بیانگر رشد اعتماد عمومی به سازوکار نظارتی دولت و نهادینه شدن فرهنگ «گزارش برای اصلاح» است.

توییت رفیع زاده

