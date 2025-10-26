باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی با تأکید بر اهمیت تنظیم بازار کالاهای اساسی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، هماهنگی و همکاری بیشتر با اصناف و اتحادیهها بهمنظور بهبود وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان است.
او افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای مردم، ضروری است که تمامی نهادها و اتحادیهها در کنار هم برای تنظیم بازار تلاش کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به ضرورت نظارت دقیق بر قیمتها و توزیع کالاها اشاره و تأکید کرد: باید از بروز هرگونه نوسان قیمتی جلوگیری کنیم و اطمینان حاصل کنیم که کالاهای اساسی بهدست مصرفکنندگان برسد.
گودرزی در ادامه به تشریح برنامههای دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالاهای اساسی پرداخت و گفت: دولت در تلاش است شرایطی را برای تولیدکنندگان فراهم کند تا بتوانند بهراحتی نیاز بازار را تأمین کنند.
معاون استاندار فارس از تمامی اعضای اتحادیهها خواست تا با جدیت بیشتری به تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها بپردازند و در صورت بروز هرگونه مشکل، بهسرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
گودرزی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی تمامی نهادها، بتوانیم به اهداف مورد نظر در این زمینه دست یابیم.
در این جلسه، نمایندگان اتحادیهها نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی مطرح کردند.
لازم به ذکر است این نشست بهمنظور ایجاد همافزایی و همکاری بیشتر میان دولت و بخش خصوصی در راستای تأمین نیازهای مردم برگزار شد.
منبع: استانداری فارس