تیم فوتسال پسران ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی جوانان برابر تایلند به تساوی رسید و با صدرنشینی در گروه خود، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتسال پسران ایران در سومین بازی خود در بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، از ساعت ۲۰ (به وقت محلی) به مصاف تیم فوتسال تایلند رفت.

علی صانعی برای این دیدار محمد علی شکارچی، صدرا چوپانی، حسین‌رضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و محمد جواد نوروزی را به زمین فرستاد.

تیم پسران ایران در حالی تن به تساوی ۳ بر ۳ مقابل تایلند داد که این تیم هر دو بازی قبلی خود را برده بود.

گل‌های پسران ایران در این بازی را محمدجواد نوروزی در دقایق ۲ و ۲۷ و حسین‌رضا یوسفی در دقیقه ۹ به‌ثمر رساند.

تایلندی‌ها هم در دقایق ۲۴، ۲۷ و ۳۶ دروازه ایران را باز کردند.

پسران ایران که با ۷ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تایلند به عنوان تیم اول گروه خود به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند، احتمالا در این مرحله به مصاف چین خواهند رفت.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ایران ، بازی‌های آسیایی
