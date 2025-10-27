باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمیدرضا علی عسگری بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه تغییر و تحولات در کادر فنی سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: به نظرم حداقل تا نیم فصل باید به هاشمیان فرصت می‌دادند. معتقدم نتایج کسب شده نسبت به شرایطی که باشگاه پرسپولیس داشت، بد نبوده است.

او درباره اینکه اوسمار قرار است جایگزین هاشمیان در تیم پرسپولیس شود، گفت: من قبلا هم گفتم که اگر می‌خواهد سرمربی جدیدی بیاید، باید فردی باشد که حداقل شرایط فوتبال ایران و پرسپولیس را بشناسد و اوسمار هم در این شرایط بوده است و شرایط را می‌داند و جلوی فرصت سوزی گرفته می‌شود. اگر پرسپولیسی‌ها می‌خواستند یک مربی جدیدی بیاورند که شرایط فوتبال ایران را نداند و با فوتبالیست‌های ایرانی آشنا نباشد، زمانی را سپری می‌کرد تا با این شرایط عادت کند. برانکو، اوسمار و گل محمدی گزینه‌های هدایت سرخپوشان هستند، اما به نظرم باید به هاشمیان فرصت داده می‌شد. معتقدم شرایط پرسپولیس خوب خواهد شد. البته اگر مدیران باشگاه تصمیم خود را برای تغییر سرمربی گرفتند که دیگر این تصمیم گرفته شده است.

هاشمیان کمک‌های قوی تری برای خود می‌آورد

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد وحید هاشمیانرا چطور ارزیابی می‌کند و این مربی ۱۰ امتیاز بازی خانگی را از دست داد، گفت: اول اینکه پرسپولیس تا الان بازی خانگی نداشته است. به نظرم بازی کردن در ورزشگاه شهدای قدس میزبانی نیست. هاشمیان یکسری تفکرات داشته و در تیم پرسپولیس اعمال کرده است. در فوتبال منطقی وجود ندارد و شاید شما یک بازی را خوب بازی کنید و نتیجه نگیرید و یک بازی را بد بازی کنید و نتیجه بگیرید. به نظرم روند سرخپوشان می‌تواند خوب شود. من با وحید هاشمیان همبازی بودم و ایشان را به خوبی می‌شناسم. به نظرم تنها تغییری که باید در پرسپولیس انجام می‌شد، یکسری تغییرات در کادر فنی بود و هاشمیان کمک‌های قوی تری برای خود می‌آورد. دستیاران هاشمیان باید یک مقدار شرایط فوتبال ایران را از لحاظ حواشی و روانشناختی بازیکنان بهتر درک کنند.

او ادامه داد: هاشمیان ایرانی هست، اما در فوتبال ایران زیاد بازی نکرده است. آن زمانی که به پرسپولیس آمد، آن تفاوت تفکر و سلیقه و رفتارش را نسبت به هم تیمی‌های دیگر خود می‌دیدم. به نظرم تغییراتی در کادر فنی باید صورت می‌گرفت. حالا اگر تغییر در سرمربی تیم پرسپولیس باشد که دیگر صحبت کردن درباره اش جایز نیست.

گزینه های خوب نمی توانند وارد چارت مدیریتی پرسپولیس شوند

علی عسگری درباره اینکه رضا درویش از مدیرعاملی سرخپوشان کنار رفت و الان بهترین گزینه مدیرعاملی چه کسی هست، گفت: من اصلا نمی‌شناسم آدم‌هایی که قرار است به پرسپولیس بیایند و درباره باشگاه بزرگ صحبت می‌کنند. اما گزینه‌های خوب زیاد داریم، اما الان نمی‌توانند وارد این سیستم و چارت مدیریتی باشگاه پرسپولیس شوند. باید بیینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود.

پرسپولیس و تراکتور تشنه برد هستند

او درباره اینکه بازی پرسپولیس و تراکتور را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بازی جذابی خواهد بود. هر ۲ تیم به شدت تشنه برد هستند و باید ببینیم که در این هفته چه اتفاقاتی برای باشگاه پرسپولیس به وجود می‌آید و امیدوارم که هر اتفاقی که رخ می‌دهد، تمرکز تیم را بهم نزند. یکسری شاید بگویند که اگر کادر فنی تغییر یابد، بازیکنان تیم انگیزه پیدا می‌کنند. من نمی‌توانم بگویم که بی تاثیر است، اما شاید مقطعی باشد. من نظرم این است که اگر مربی می‌آوریم حداقل یک نیم فصل به او فرصت بدهیم. واقعا پرسپولیس بد نتیجه نگرفته است.

شرایط آن قدر بد نبود که مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس عوض شوند

علی عسگری خاطر نشان کرد: در لیگ افتضاحی که ما داریم، وقتی ۸ هفته گذشته است و امتیاز تیم که صدر جدول هست را نگاه می‌کنیم، اصلا باور نمی‌کنیم که امتیاز صدرنشین آن قدر باشد. به نظرم فشار هواداران و اتفاقات بیرونی و رسانه‌ای خیلی تاثیر بر روی پرسپولیس گذاشته است. آن قدر شرایط سرخپوشان بد نبوده است، که هم مدیرعامل و هم سرمربی تیم عوض شوند. چنین شرایطی برای تیمی به وجود می‌آید که الان رتبه چهاردهم و پانزدهم را در اختیار دارد. امیدوارم هر اتفاقی که می‌افتد تمرکز تیم بهم نریزد. تیم پرسپولیس یک برد خوب آورد و شرایطش خوب است. سرخپوشان مدتی منتظر کسب این برد بودند و الان به دست آوردند. به نظرم همین برد می‌تواند حواشی را کم کند. امیدوارم در بازی با تراکتور بتوانیم ۳ امتیاز را بگیریم و به طور کلی از این شرایط سخت خارج شویم.