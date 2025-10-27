احیای قنات روستای حسن آباد زیرکوه پس از ۲۰ سال، سبب رونق کشاورزی در این روستا و کشت انواع محصولات شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سالها بود که صدای زندگی در دل زمین روستای حسن آباد زیرکوه خاموش شده بود و از خشک شدن قنات این روستا مدت زیادی میگذشت.
اما حالا چند وقتی میشود دوباره نوای کار و تلاش با نهضت احیای قنات در این روستا طنین انداز شده است.
یکی از روستائیان میگوید: حدود ۲۰ سال بود که قنات روستای ما خشکیده بود.
او ادامه میدهد: با احیای قنات ما توانستیم پارسال حدود ۳۰ تن ذرت علوفهای و ۷ تن گندم بردا شت کنیم و حدود ۳ هکتار هم زیر کشت پسته رفته است.
رستمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۴۱ قنات در این شهرستان احیا، مرمت و بازسازی شده است.
او افزود: برای این امر اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
افزایش آب در قنات روستای حسن آباد باعث افزایش بهرهوری در سطح کشاورزی و مهاجرت معکوس اهالی به روستا شده است.
آب با خود زندگی آورده، چشم مردم را به آینده روشن و دلشان را گرم کرده است.
با احیای قنوات جریان زندگی و کشاورزی در این خطه کویری و مرزی پایدارتر از گذشته شده است.