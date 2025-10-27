رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور می‌گوید در اجلاس اکو استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و مدیریت مؤثر مرزها را در دستورکار داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مهدی جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری اجلاس اکو در تهران گفت: ما در بحث همکاری‌های امنیتی و انتظامی با کشورهای عضو اکو، موضوعاتی مانند استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و مدیریت مؤثر مرزها را در دستورکار داریم.  

رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور اظهار کرد: کشورهای عضو، روز قبل از نشست وزرا جمع می‌شوند و در خصوص این موضوعات و دستورکارها بحث می‌کنند و به یک تفاهم می‌رسند. این تفاهم در نهایت در بیانیه پایانی که قرار است روز نشست وزرا مطرح و به تأیید برسد، منعکس می‌شود. ما نیز نظرات کشورها را در این زمینه دریافت می‌کنیم و در نهایت به یک جمع‌بندی می‌رسیم.

مشاور وزیر کشور درباره نقش اجلاس اکو در سیاست خارجی کشورمان بیان کرد: برخی از کشورهای عضو اکو همسایه ما هستند و این همسایگی باعث می‌شود که از نظر مرزی، استانداران ما بتوانند تبادلات اقتصادی خود را داشته باشند و در نهایت، توسعه اقتصادی در حوزه مرزی و دیپلماسی اقتصادی و مرزی نقش مؤثری ایفا کند.

جواهری در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه با توجه به فعال شدن اسنپ‌بک علیه ایران، این اجلاس چه کمکی می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها برای ایران داشته باشد، گفت: ما کاری به دور زدن تحریم‌ها نداریم. ما کماکان مانند گذشته، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهیم ازجمله کنش‌گر کردن استانداران و پیگیری موضوعات مرتبط با آنها در دستورکار ما قرار دارد تا بتوانیم نقشه راه فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی را بیش از گذشته دنبال کنیم و نگاه رو به جلوی خود را ادامه دهیم.

