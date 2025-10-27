مدیر کل کمیته امدادآذربایجان شرقی گفت:پلاک کوبی ۵ هزار اصله درخت میوه برای شجره طیبه زکات در آذربایجان شرقی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ ملامهدی گفت: پلاک‌های طرح شجره طیبه زکات درمیان باغداران استان آذربایجان شرقی توزیع شده و در حال پلاک کوبی توسط مودیان زکات در روستا‌های استان است.

ملامهدی افزود: سالانه از محل شجره طیبه زکات بخش قابل توجهی میوه جمع آوری و توزیع و یا در قالب پول نقد برای انجام خدمات درمانی، عمرانی و فرهنگی برای مددجویان هزینه می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال در قالب طرح شجره طیبه ۳۱۳ اصله درخت سیب در باغ‌های مراغه پلاک کوبی شده است.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: طرح شجره طیبه برای جمع آوری زکات مستحبی میوه در تمامی شهرستان‌های استان اجرا شده است.

وی گفت: با تلاش عاملان زکات در استان پیش بینی می‌شود امسال ۵ هزار اصله درخت میوه برای شجره طیبه پلاک کوبی شود.

ملا مهدی افزود: شهرستان مراغه در طرح شجره و ثمره طیبه در استان جایگاه نخست را دارد.

پلاک کوبی ۵ هزار اصله درخت در آذربایجان شرقی
