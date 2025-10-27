باشگاه خبرنگاران جوان -‌ شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: به علت تزریق گاز به شبکه خطوط لوله گاز جدید الاحداث جریان گاز طبیعی مشترکین واقع در روستا‌های داش کسن، سیاه کمر، قاسم درق، شورجه اسلام، گلوجه اسلام، آغاز ورن، قاضی ولی قره جاقیا، پورسخلو، بیگ بلاغی، شمی کندی، قمقان، گونلو، قلیچ چی، قهرمانلو، بیات سفلی، بیات علیا، کلوجه غمی، خاتون آباد، قباق تپه، ناولیق، تازه کند کسجین، آغچه دربند شهرستان میانه امروز از ساعت ۹ تا ساعت ۱۶ قطع خواهد شد.



شرکت گاز توصیه کرده مردم از هر گونه دستکاری در علمک گاز و تجهیزات نصب شده در املاک خودداری کرده و در صورت بروز هر نوع حادثه یا نیاز به راهنمایی با شماره ۱۹۴ مرکز امداد گاز تماس به عمل آورند.

منبع:شرکت گاز آذربایجان شرقی