شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اعلام کرد:گاز برخی از روستا‌های شهرستان میانه امروز قطع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌ شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: به علت تزریق گاز به شبکه خطوط لوله گاز جدید الاحداث جریان گاز طبیعی مشترکین واقع در روستا‌های داش کسن، سیاه کمر، قاسم درق، شورجه اسلام، گلوجه اسلام، آغاز ورن، قاضی ولی قره جاقیا، پورسخلو، بیگ بلاغی، شمی کندی، قمقان، گونلو، قلیچ چی، قهرمانلو، بیات سفلی، بیات علیا، کلوجه غمی، خاتون آباد، قباق تپه، ناولیق، تازه کند کسجین، آغچه دربند شهرستان میانه امروز از ساعت ۹ تا ساعت ۱۶ قطع خواهد شد.
 
شرکت گاز توصیه کرده مردم از هر گونه دستکاری در علمک گاز و تجهیزات نصب شده در املاک خودداری کرده و در صورت بروز هر نوع حادثه یا نیاز به راهنمایی با شماره ۱۹۴ مرکز امداد گاز تماس به عمل آورند.

منبع:شرکت گاز آذربایجان شرقی

برچسب ها: شرکت گاز ، قطع گاز
خبرهای مرتبط
اطلاعیه قطعی گاز در شهرک مرزداران
اطلاعیه قطعی گاز در برخی مناطق تبریز
اطلاعیه قطع گاز در خطوط انتقال جنوب آذربایجان‌شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه قطع گاز برخی از روستا‌های شهرستان میانه
پلاک کوبی ۵ هزار اصله درخت در آذربایجان شرقی
آخرین اخبار
پلاک کوبی ۵ هزار اصله درخت در آذربایجان شرقی
اطلاعیه قطع گاز برخی از روستا‌های شهرستان میانه
احیای قنات‌ها برای اقتصاد روستا‌ها اهمیت دارد
دسترس‌پذیری ادارات برای معلولان اولویت ماست
بهره برداری از مدرسه سه کلاسه روستای آقابابا سنگ ورزقان
برخی از دبیران، فعالیت‌های ستاد را حاشیه‌ای می‌دانند
تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی
توزیع ۱۰۰۰ دستگاه لوازم خانگی در آذربایجان شرقی
نیروی انتظامی تکیه‌گاه امنیت، اقتصاد و آرامش مردم است
درخشش دانش‌آموزان آذربایجان شرقی در المپیادهای علمی